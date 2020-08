Ci siamo mai chiesti se il costo del pane in Italia è in linea con quello dei Paesi europei? L’Eurostat ha diffuso dei dati: il prezzo del pane in Italia è superiore del 14,5% rispetto alla media in Europa. Pane e prezzo cosa hanno in comune è facile enunciarlo: il lievito. In Europa il pane ha il prezzo più alto in Danimarca e il più basso in Romania. Purtroppo si sta verificando un caso spiacevole in Italia: i consumatori acquistano pane estero spacciato per italiano. Le speculazioni e le importazioni selvagge hanno fatto aumentare il prezzo di quasi 15 volte.

Dal chilo di grano tenero al chilo di pane

La Coldiretti ha analizzato i prezzi di grano tenero e del pane. Il costo di un chilo di grano tenero è di 21 centesimi mentre un chilo di pane ha un costo in media di 3 euro.

Per fare un chilo di pane ci vogliono 800 grammi di farina da mescolare con acqua. Per ottenere la quantità prima indicata di farina ci vuole circa un chilo di grano.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il pane quanto costa da Nord a Sud

Coldiretti ha verificato che il prezzo del pane varia a seconda della zona d’Italia. A Bologna il pane costa 4,72 euro, a Milano 4,22 euro, Palermo 3 euro, a Roma 2,63 euro, a Napoli si scende a 1,86 euro.

Perché il costo del pane varia

Il costo del grano non incide minimamente sull’andamento del prezzo del pane. Le quotazioni dei prodotti agricoli dipendono da movimenti finanziari e dalle strategie speculative e sono sempre meno legate alla legge della domanda e dell’offerta. In questo marasma per gli agricoltori è davvero difficile sopravvivere.

Come dare un giusto compenso agli agricoltori

La Coldiretti chiede a gran voce di venire incontro agli agricoltori riconoscendo un giusto compenso senza pesare sui cittadini. E’ importante fissare un prezzo di acquisto equo basato sugli effettivi costi sostenuti. Pane e prezzo cosa hanno in comune l’abbiamo scoperto. Il discorso vale anche per i prodotti agroalimentari freschi come frutta e verdura.