Con l’esplodere della pandemia milioni di italiani hanno scoperto una vera e propria passione per l’arte della panificazione. In moltissimi hanno indossato il grembiule e hanno iniziato a realizzare vari impasti e sperimentare diverse ricette.

C’è chi si è specializzato sugli impasti acidi e chi ha optato per soluzioni più comuni. Chi ha usato il classico forno elettrico della cucina e chi ha usato forni da gas e altri elettrodomestici innovativi.

Oggi, però, vogliamo parlare di un metodo di cottura alternativo e perfetto per cuocere varie pietanze, tra cui pane e pizza. Infatti, possiamo ottenere pane e pizza fatti in casa morbidissimi e digeribili grazie a questo incredibile accessorio.

Una preparazione moltissime cotture

Per cuocere la pizza esistono numerosi metodi. Possiamo, ad esempio, usare una classica teglia in alluminio e infornare a 180°C.

Se però vogliamo ottenere risultati più simili a quelli della pizzeria, dovremo usare altri metodi. La cottura classica tende infatti a seccare l’impasto esternamente. Se la crosta è dura sarà anche difficile da masticare e da digerire. Un peccato, se pensiamo alla passione che abbiamo messo per preparare la nostra pizza.

Per evitare questi disagi parleremo di una teglia alternativa in cui possiamo preparare la pizza. Questo metodo è semplice da usare e dà risultati davvero buonissimi.

Si tratta del cosiddetto forno olandese, che in realtà altro non è che una teglia in ceramica o in ghisa con un coperchio dello stesso materiale. Questo oggetto è molto usato nei Paesi del Nord Europa per preparare stufati.

Pane e pizza fatti in casa morbidissimi e digeribili grazie a questa cottura innovativa che in pochi conoscono

Questo oggetto della tradizione nordica è stato ideato per le cotture lunghissime, come stufati, zuppe e sughi di carne. Originariamente veniva ricoperto di braci, in modo che il calore cuocesse uniformemente il cibo. Ora, però, è possibile usare questo “forno” anche in casa, mettendolo semplicemente sui fornelli della cucina. Grazie all’inerzia del materiale potremo tenere il fuoco a fiamma media o bassa.

Se lo vogliamo usare per cuocere pizza e pane, non dovremo fare altro che lasciarlo sul fuoco. La cottura sarà più lenta ma l’impasto cuocerà uniformemente e senza croste e parti difficili da masticare. Il risultato sarà davvero incredibile e la nostra pizza non sarà mai stata più buona e digeribile.

Approfondimento

Se vogliamo preparare una pizza che stupirà tutti, possiamo provare a usare questi ingredienti.