Se siamo stati travolti dalla malinconia delle giornate grigie, un fenomenale antidoto contro il malumore sarà il profumo di questa pagnotta appena sfornata. Basteranno pochi e semplici passaggi per riempire la casa di un aroma di pane caldo che farà tornare il sorriso anche ai più imbronciati.

La preparazione è semplice e richiede pochi passaggi ma, soprattutto, non richiede planetarie o impastatrici e costa davvero poca fatica.

Vediamo allora come realizzare un pane alle noci croccante e leggero con questa ricetta per farlo facilmente in casa.

Ingredienti e preparazione

Per il pane alle noci avremo bisogno di:

250 g farina 0;

250 g farina integrale;

400 ml Acqua;

150 g noci;

8 g lievito di birra;

Zucchero;



Partiamo facendo sciogliere il lievito in acqua tiepida assieme ad un cucchiaio di zucchero che favorirà la lievitazione.

Setacciamo le due farine in una terrina abbastanza capiente (se non abbiamo la farina integrale può essere utilizzata anche solo la 0). Aggiungiamo gradualmente l’acqua con il lievito alla farina mescolando con l’aiuto di un cucchiaio fino a quando l’acqua non sarà assorbita.

Aggiungiamo il sale e lavoriamo l’impasto fino a quando questo non sarà compatto ed omogeneo e lasciamo riposare coperto da pellicola per 30 minuti.

Da qui partiranno le operazioni per rendere il pane croccante e leggero grazie alla grande quantità di aria che accumulerà.

Procediamo, dunque, a fare la prima piega, sollevando il pane nel mezzo e ripiegandolo su se stesso. Per evitare che l’impasto si appiccichi dappertutto, lavoriamolo sempre con le mani bagnate. Copriamo nuovamente con pellicola e lasciamo lievitare altri 30 minuti.

Dopo la seconda lievitazione, sempre con le mani umide, stendiamo l’impasto sopra al quale verseremo le noci che avremo sminuzzato in precedenza.

Cosparse le noci, richiudiamo nuovamente l’impasto su se stesso dando la forma che preferiamo e, dopo aver coperto con un panno, lasciamo riposare altri 15 minuti.

Non rimane altro che cospargere con poca farina e fare un taglio lungo la lunghezza del pane, un piccolo trucchetto che aumenta la lievitazione in forno.

Quanto deve stare in forno?

Metteremo questa meravigliosa pagnotta in forno già caldo a 250° per 15 minuti per poi abbassare a 230° per altri 30 minuti. Una volta cotto il pane sarà croccante all’esterno e ricco di bellissime bolle d’aria all’interno che lo renderanno leggero come una nuvola.

Come tutte le cose buone richiede un po’ di tempo, ma la fatica è davvero ripagata e il risultato strepitoso.

