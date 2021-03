Attenzione alle truffe a proposito del sogno proibito di tutti, la vacanza vaccinale salta-fila. Tutti i giorni ci arrivano news su “maglie sanitarie molto larghe” in varie Nazioni o imminenti pacchetti legali di “vacanza e vaccino”.

In Italia le cose vanno a rilento, siamo depressi. Dunque, sono partite le truffe telefoniche. Arriva un SMS con un numero, il 1240, da richiamare per parlare con un fantomatico operatore. Che propone visite o viaggi vaccinali, a seconda dell’età. Qualcuno ci è cascato, inviando denaro al buio. Altri hanno subodorato la trappola e denunciato. Come accaduto a Pavia. Facciamo chiarezza sulla situazione, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Esplode la voglia di fuga al caldo e sui monti

Pandemia addio, rischi e truffe della vacanza vaccinale salta-fila. Inutile cercare Knightsbridge Circle, agenzia londinese, con iscrizione annuale da 28mila euro. I pacchetti viaggio a Dubai da 45mila euro a persona, con vaccinazione Pfizer, non sono più online. L’ufficio Turistico di Dubai ha chiarito: solo i residenti possono vaccinarsi.

Sono un mistero anche i voli privati nel Regno Unito e in India, per la somministrazione di AstraZeneca. Gli italiani, visto che la Repubblica di San Marino non vaccina i turisti, cercano dosi in Svizzera e Est Europa. Ma in Ticino sono vaccinabili solo i frontalieri che lavorano come infermieri o medici nelle strutture sanitarie.

La rotta dell’Est

Intanto si aperta la rotta dell’Est con destinazione Ungheria, Serbia e Russia. In Repubblica Ceca i tour operator offrono quindici giorni a Mosca per mille euro a persona. Senza certezze, però.

In Russia si vaccina gratis chi ha un passaporto russo o un permesso di lavoro. Oppure se ci sono familiari di primo grado russi: moglie, marito o figli. I turisti che si sono vaccinati nei presidi medici dei centri commerciali, ce l’hanno fatta per caso.

L’ultima novità sono i pacchetti nei Tropici. Il direttore dell’istituto Finlay di Savana, Vincent Verez, ha annunciato che a Cuba sono quasi pronte 100 milioni di dosi di vaccino Soberana 2. Sufficienti per popolazione e turisti.

Pure 115 isole delle Seychelles raggiungeranno l’immunità di gregge, a quota 100mila, per fine marzo. Queste mete accoglieranno turisti con test Covid negativo. I vaccini in surplus non andranno certo sprecati.

Dove andranno in vacanza i vaccinati

La Grecia ha varato una campagna vaccinale territoriale, non per età. Cominciando dalle isole. Kastellorizo è già a posto. Ikaria, Kalamos, Meganisi e Kastos, pure. Dunque, sono scattati accordi bilaterali con Gran Bretagna e Israele, per la libera circolazione, in queste località, dei turisti già vaccinati.

Ma stanno arrivando anche centinaia di prenotazioni di italiani che hanno fatto la seconda dose. Pure la Regione Sardegna e Favignana vorrebbero vaccinare tutti. Chissà se almeno l’isola siciliana, per Pasqua ce la farà. Sarebbe la prima bandiera del nostro turismo che rinasce.