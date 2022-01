Il cenone di Capodanno è immancabile, ma potrebbe mandare a rotoli quanto fatto di buono con la dieta finora. Potrebbe essere il colpo di grazia dopo le mangiate delle feste e farci perdere ogni motivazione che avevamo fino a quel momento, ma non disperiamo. Basta poco per ritornare in forma e smaltire tutto ciò che abbiamo ingerito durante le feste.

Oltre all’allenamento specifico per addominali forti e pancia snella che avevamo mostrato, esistono altri esercizi immediati con cui ottenere risultati simili. Non avremo bisogno di nessuna tecnica particolare, ma sarà sufficiente la giusta motivazione. Ecco cosa fare.

Pancia piatta e girovita snello con questi esercizi veloci per dimenticare l’abbuffata di Capodanno

Per massimizzare l’effetto dell’allenamento, consigliamo di abbinare al potenziamento della massa un po’ di aerobica. Inoltre, raccomandiamo almeno 5 minuti di riscaldamento prima di iniziare. Detto questo, partiamo col primo esercizio.

Eseguiamo dei crunch laterali stando in piedi. Partiamo con le gambe larghe e le mani dietro la nuca. Con la pancia in dentro e lo sguardo fisso davanti a noi, iniziamo alzando lateralmente un ginocchio verso il gomito. Durante il movimento, flettiamo leggermente il busto ed espiriamo. Ripetiamo l’esercizio per 15 secondi a ginocchio.

Crunch obliqui sul fianco

Stesi su un fianco, portiamo avanti la gamba sopra e tocchiamo con la mano sotto la coscia. Contemporaneamente, mettiamo l’altra mano dietro la nuca e flettiamo di poco le ginocchia. Ora facciamo una torsione espirando e mantenendo le gambe appoggiate a terra. Eseguiamo 15 secondi di ripetizioni per lato.

Addominali con la palla

Sdraiamoci su un lato, mettendo una palla tra le caviglie. Stendiamo sia il braccio sottostante che le gambe. Appoggiamo l’altra mano sul pavimento vicino all’addome e iniziamo alzando le gambe da terra, premendo sulla palla. Durante l’esercizio manteniamo il corpo sempre ben allineato. Ripetiamo per 15 secondi, poi cambiamo lato.

Il triangolo

Per concludere il percorso proponiamo una tecnica dello yoga. Si parte in piedi con le gambe leggermente divaricate, le braccia larghe parallele al pavimento e guardando di fronte a noi. Contraiamo i glutei, poi ci incliniamo più che possiamo verso un lato. Tratteniamo il fiato e manteniamo la posizione per circa 5 secondi. Espiriamo e pieghiamoci dall’altra parte. Eseguiamo 20 ripetizioni per lato.

Ecco come avere pancia piattissima e girovita snello con questi esercizi veloci per dimenticare l’abbuffata di Capodanno. Tra un esercizio e l’altro facciamo una pausa di 30 secondi per recuperare.