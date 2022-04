Pasqua è ormai arrivata e molti di noi hanno già iniziato a pensare al menù da proporre a parenti e amici. Questo perché si tratta di un giorno importantissimo per tantissime persone. Ed è giusto, quindi, festeggiare e celebrare come si deve. E sappiamo bene che con il cibo questo obiettivo può essere raggiunto con facilità e allegria. Mettersi ai fornelli e cercare ricette, che effettivamente possano stupire, è sicuramente un ottimo modo per cominciare una delle domeniche più speciali dell’anno.

Brandacujun, una ricetta afrodisiaca e deliziosa che allieterà il nostro pranzo di Pasqua facendoci sentire al settimo cielo

È vero che le ricette devono soddisfare il palato. Ma se accanto a questo criterio aggiungiamo anche il fatto che possano essere salutari e che possano aiutarci a proteggere il nostro organismo, allora abbiamo fatto jackpot. In questo caso, vogliamo parlare del brandacujun, un piatto buonissimo che si basa su stoccafisso e patate. Di questi due ingredienti, bisogna sottolineare i benefici per la salute. Dello stoccafisso, per esempio, avevamo già evidenziato tutte le proprietà in questo nostro precedente articolo. Per quanto riguarda le patate, invece, secondo gli esperti di Humanitas pare che possano aiutare non solo il metabolismo ma anche la salute cardiovascolare. Per realizzare questo piatto, procuriamoci:

600 g di stoccafisso;

300 g di patate;

aglio;

limone;

olio extravergine di oliva;

sale.

Pancia piatta e buon umore con questa strabiliante ricetta ideale per il pranzo di Pasqua amica del cuore e dell’intestino che farà impazzire tutti

Per prima cosa, occupiamoci dello stoccafisso. Tagliamolo in diverse porzioni e mettiamolo in ammollo. Ora, pensiamo a tagliare anche le patate in cubi abbastanza grandi e mettiamole in una pentola riempita precedentemente con dell’acqua insieme al pesce. Quando vedremo quest’ultimo iniziare a sfaldarsi, vuol dire che dovremo spegnere la fiamma del fornello. Scoliamo quindi stoccafisso e patate, eliminando qualsiasi tipo di lisca. Tritiamo l’aglio e, in una padella con un goccio d’olio, mettiamolo a cuocere per qualche minuto.

Ora, in padella, mettiamo anche le patate e, successivamente, lo stoccafisso in brandelli. Lasciamo cuocere per un’ora più o meno, ricordandoci di girare di tanto in tanto il pesce e le patate. Quando sarà passato il tempo necessario, mettiamo il tutto su un piatto, aggiustando di sale e ricoprendolo con del succo di limone. In questo modo, anche al pranzo di Pasqua, ci assicureremo pancia piatta e buon umore con questa strabiliante e buonissima ricetta.

