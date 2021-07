Avere la pancia piatta è il sogno di ogni italiano. Certo, stare in forma ed in salute è qualcosa che vorremmo tutti i giorni, ma d’estate ne siamo ancora più invogliati. Sarà per la nostra innata vanità o semplicemente perché vorremmo abbronzarci in spiaggia, non vogliamo avere la pancia. Di soluzioni per evitare una “tale catastrofe” ce ne sono davvero tantissime. Alcune sono strettamente legate all’attività sportiva.

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo infatti spiegato un esercizio facile e veloce per tenersi in forma. Oggi, però, vorremmo concentrarci sulla cucina, sul buon cibo e sulle poche calorie. In cucina possiamo seriamente cambiare le nostre abitudini e stare bene. Se proprio non riusciamo a dimagrire, sicuramente riusciremo a stare meglio anche in salute. Infatti, avremo pancia piatta con questo frutto diuretico e estivo.

Pesche con una marcia in più

Sulle pesche sappiamo che sono davvero ottime per la nostra salute. Ci depurano, aiutano la nostra circolazione a svolgere in maniera sana il suo compito e sono davvero povere di grassi. Di pesche poi ce ne sono per tutti i gusti. Dalle più dolci alle più croccanti e hanno davvero tantissime forme differenti. Oggi vediamo, in particolare, una preparazione che prevede l’uso delle pesche in cucina.

Pancia piatta con questo frutto diuretico

Per cercare di bilanciare il gusto con i benefici delle pesche seguiamo attentamente questi passaggi. Prendiamo dello zucchero, rigorosamente di canna, e lo facciamo sciogliere in margarina. A questo punto, aggiungiamo almeno cinque pesche che andremo a tagliare a fette molto sottili. La cottura è abbastanza lunga, circa un’ora.

Se vogliamo, possiamo fermarci qui. Le facciamo riposare e le serviamo come un goloso ma sano dolce. Altrimenti, andremo ad aggiungere qualche amaretto sbriciolato e un po’ di cacao amaro. Rimescoliamo per bene il tutto e, chi vuole esagerare, può sfumare con del rhum.