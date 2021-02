Spesso ai fornelli per via della fretta tendiamo a cucinare sempre le stesse cose, senza mai sperimentare nulla di nuovo. Eppure gli abbinamenti possibili sono davvero tantissimi, uno più buono dell’altro e assolutamente inaspettati. E la maggior parte delle volte si tratta anche di ricette non particolarmente complicate ma a cui non avremmo mai pensato. Ne è un esempio questa preparazione dove pancetta e mandorle si sposano in questi spaghetti speciali.

Ingredienti

Per cucinare questi spaghetti per 4 persone abbiamo bisogno di:

400g di spaghetti;

100g di radicchio rosso;

100g di pancetta a cubetti;

50g di mandorle;

1 cipolla;

pepe q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine d’oliva q.b..

Pancetta e mandorle si sposano in questi spaghetti speciali

Per prepararli iniziamo mettendo sul fuoco una pentola piena d’acqua. Quando l’acqua bolle saliamo e buttiamo gli spaghetti, ma leviamoli qualche minuto prima che la cottura sia terminata.

Nel frattempo occupiamoci del sugo. Puliamo e sminuzziamo con cura il radicchio, quindi sbucciamo e tritiamo anche la cipolla. Se abbiamo la pancetta intera tagliamola a cubetti. Infine con un coltello, un batticarne o con un mixer tritiamo grossolanamente tutte le mandorle.

In una padella antiaderente capiente versiamo un filo d’olio, quindi facciamoci rosolare la pancetta e la cipolla assieme. Dopo qualche minuto aggiungiamo anche quasi tutte le mandorle tritate e il radicchio. Cuociamo ancora qualche minuto tutto assieme. A questo punto scoliamo la pasta e uniamola al resto degli ingredienti nella padella, aggiungendo l’acqua di cottura della pasta ogni tanto. Terminiamo così la cottura della pasta, aggiungendo pian piano tutta l’acqua necessaria. Aggiustiamo di sale e pepe e mescoliamo bene.

Impiattiamo i nostri spaghetti, infine sulla superficie di ogni piatto spargiamo le mandorle tritate avanzate.

La pasta con pancetta e mandorle è finalmente pronta! Si tratta di un abbinamento davvero particolare con ingredienti che potremmo già avere in casa senza necessità di andarli a comprare apposta. Ora assaggiamo la pasta e godiamoci questo magico mix di sapori.