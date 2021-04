Pancake proteici al cioccolato e frutta secca, una colazione gustosa e light, senza uova

Molte persone piuttosto che attenersi a periodiche diete drastiche e piene di rinunce, preferiscono avere ad uno stile di vita sano e ad un’alimentazione bilanciata.

La colazione è un pasto irriducibile per riuscire a mantenere questo tipo di stile di vita e il mantra è sempre lo stesso: “la colazione è il pasto più importante della giornata”. Ed è proprio vero. La colazione è il pasto al quale non si può assolutamente rinunciare. Sia che siamo a dieta, sia se non lo siamo. Questo perché rappresenta il pasto che permette al metabolismo di ripartire, dopo il digiuno notturno. Se si fa attività fisica, poi, è ancora più importante che i pasti siano adeguatamente bilanciati. Non devono mancare carboidrati, proteine, sali minerali e vitamine.

Con questo articolo suggeriremo la ricetta dei pancake proteici al cioccolato e frutta secca, perfetti da fare in casa a colazione. Sono facilissimi da preparare, in più sono golosi (grazie al cioccolato e alla frutta secca), ma anche bilanciati e poco calorici. Infatti, sono privi di uova. Il quark rappresenta la parte proteica dei pancake. È un formaggio fresco molto leggero, ma altamente proteico che li renderà super morbidi.

Vediamo cosa serve per prepararli.

Ingredienti per 4 pancake

a) 40 g farina 00;

b) 30 g latte di mandorla non zuccherato;

c) 30 g quark magro;

d) 2 quadratini di cioccolato fondente;

e) 20 g frutta secca a piacere;

f) 2 cucchiaini di miele;

g) 1 pizzico di sale.

Procedimento

Per preparare i pancake proteici al cioccolato e frutta secca bisogna, come prima cosa, mettere a scaldare una padella antiaderente. Tritare grossolanamente i quadratini di coccolato fondente (va bene anche al latte) e la frutta secca sgusciata che si è scelto di utilizzare e mettere tutto all’interno di una ciotola. A questa ciotola aggiungere anche la farina setacciata; il quark leggermente scolato; il latte di mandorla non zuccherato; il miele; il sale e mescolare molto bene. Se il composto risulta troppo denso, aggiungere un goccio di latte di mandorla. Se invece è troppo liquido, aggiungere un pizzico di farina.

Quando la padella è ben calda, sporcarla con un piccolissimo pezzo di margarina o burro, e mettere a cuocere i pancake con l’aiuto di un mestolo. Riempire il mestolo sempre della stessa quantità, per ottenere pancake della stessa grandezza. Cuocere 3/4 minuti per lato a fuoco medio, ed ecco pronti i pancake proteici al cioccolato e frutta secca. Non servirà alcuno sciroppo per servirli, grazie al cioccolato e alla frutta secca che li renderanno molto appetitosi.