Un sofficissimo pan di nuvola per condividere un momento di gusto in compagnia di tutta la famiglia. Una ricetta che vale la pena provare per la sua semplicità. Inoltre, il risultato finale non farà rimpiangere i classici dessert serviti dopo pranzi e cene. Adatto anche per una colazione con i fiocchi, il pan di nuvola si prepara in un batter d’occhio. Ecco come realizzarlo.

Ingredienti

a) 200 g di fecola di patate;

b) 150 g zucchero semolato;

c) 60 ml di olio di semi;

d) 5 uova;

e) succo di mezzo limone e scorza grattugiata.

Pan di nuvola buono da leccarsi i baffi con questa ricetta facilissima. Procedimento

Per preparare uno squisito pan di nuvola bisogna inserire in un pentolino le uova e lo zucchero. Prendere una pentola, riempirla d’acqua e far riscaldare a bagnomaria il pentolino con le uova e lo zucchero. Mescolare gli ingredienti e non appena l’acqua arriva a bollore, spegnere il fuoco. A questo punto, tolto il pentolino dai fornelli, mescolare con l’aiuto delle fruste elettriche per lavorare meglio le uova con lo zucchero e rendere il composto spumoso.

Versare l’olio a filo e poi il succo di limone. A questo punto, setacciare la fecola di patate e unirla al composto. Mescolare con cura per qualche minuto. Aggiungere anche la scorza grattugiata del limone.

Prendere una tortiera e rivestirla con un foglio di carta da forno. Versare il composto e infornare per circa 45 minuti alla temperatura di 170°C.

Per capire a che punto è la cottura svolgere la prova dello spaghetto.

Infine, spolverare con uno strato di zucchero e velo ed ecco che il pan di nuvola sarà pronto per essere assaporato.

Semplice e veloce, da provare assolutamente!

