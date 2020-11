La cucina abruzzese è ricca di ricette povere provenienti dalla tradizionale cucina pastorale. Molte sono le ricette di recupero che provengono da questo mondo. In alcuni casi, le ricette si sono trasformate e sono diventate capisaldi dello street food abruzzese e sono state esportate in altre regioni.

Una di queste ricette è sicuramente quella delle pallotte cacio e ova, tradizione abruzzese per quanto riguarda le polpette fatte con gli scarti.

Queste polpette, infatti, non sono fatte con la carne ma col pecorino fresco e il pane raffermo di qualche giorno.

Le pallotte cacio e ova, tradizione abruzzese, sono perfette per una serata fredda di novembre.

Ingredienti

150 gr di pecorino grattugiato;

100 gr di pangrattato;

1 cucchiaio di prezzemolo tritato;

quattro uova;

pepe qb;

500 ml di semi;

250 ml di passata di pomodoro;

mezza cipolla;

Ssle e pepe;

tre cucchiai di olio d’oliva;

basilico.

Pallotte cacio e ova, tradizione abruzzesePallotte cacio e ova, tradizione abruzzese

Per prima cosa va fatto il sugo, quindi si farà soffriggere nell’olio la cipolla tagliata a cubetti e, quando sarà appassita, aggiungere la passata di pomodoro. Cuocere per circa 15 minuti e salare e pepare a piacere. Finiti i minuti di cottura, aggiungere il basilico fresco.

A parte, in una ciotola, preparare il composto per le polpette. Sbattere le uova in una ciotola e aggiungere pecorino, pangrattato, prezzemolo e pepe. Amalgamare il tutto finché non si ottiene una palla bella compatta.

Formare delle palline col composto non più grandi di una noce.

Scaldare l’olio di semi e friggerci dentro le polpettine ottenute. Appena diventano dorate, scolarle e appoggiarle su un foglio di carta assorbente.

Aggiungere le pallotte nel sugo e far cuocere per altri quindici minuti.

Le pallotte sono dunque pronte. Servirle subito con una spolverata di pecorino fresco e un’altra fogliolina di prezzemolo. A piacere, aggiungere altro pecorino per ottenere un effetto filante nel piatto.