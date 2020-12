Mai provate le palline dolci di cavolfiore? Ebbene, queste piccole delizie zuccherate faranno letteralmente impazzire gli ospiti. Inoltre, la ricetta è semplice e veloce. Un aspetto che non guasta, anzi. Far mangiare i cavolfiori ai più piccini, poi, non è sempre una passeggiata ma con questa ricetta si porterà a tavola una preparazione di stagione che piacerà a tutti.

Ingredienti

a) 1 kg di cavolfiore bianco;

b) 2 uova;

c) 300 g di farina tipo 00;

d) 1 cucchiaio di zucchero semolato;

e) 1 bustina di lievito per dolci;

f) buccia grattugiata di un limone q.b.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Palline dolci di cavolfiore per un gusto inaspettato che farà impazzire tutti. Procedimento

Realizzare simpatiche palline dolci di cavolfiore sarà un gioco da ragazzi. Innanzitutto, bisogna lavare, pulire e tagliare il cavolfiore.

Successivamente, in una pentola piena di acqua, leggermente salata, far bollire le cime di cavolfiore. Far cuocere per qualche minuto e poi trasferire il cavolfiore cotto in una terrina. A questo punto, con l’aiuto di una forchetta schiacciare il cavolfiore per formare una purea. Aggiungere la farina precedentemente setacciata, poi le uova intere e mescolare con cura. Successivamente, aggiungere lo zucchero e poi la bustina di lievito per dolci. Infine, insaporire con la buccia grattugiata di un limone. Mescolare ed amalgamare tutti gli ingredienti ancora per qualche minuto.

Con le mani formare delle piccole palline d’impasto. Poi, cuocerle in padella con olio caldo. Una volta cotte, scolare ed eliminare l’olio in eccesso adagiando le palline su un foglio di carta assorbente. Prima di servire spolverare con zucchero a velo renderà il piatto ancora più gustoso. Ed ecco che in breve tempo, le palline prenderanno forma e delizieranno i grandi ma soprattutto i bambini.

Se “Palline dolci di cavolfiore per un gusto inaspettato che farà impazzire tutti” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Lasagna speciale ma facilissima per lasciare gli ospiti senza fiato, da provare!“.