Per cambiare e gustare qualcosa di nuovo, piacevole e che stuzzichi il palato, bisogna seguire questa semplice ricetta. Si tratta delle palline di patate e acciuga saporite e gustose che si preparano in 15 minuti. Da servire come antipasto o come secondo, ideali per ogni occasione.

La preparazione è semplice e richiede solo 15 minuti, invece, la cottura richiede 30 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'unico integratore naturale che ti fa perdere peso in estate SCOPRI IL PREZZO

Tra le varie ricette di pesce e verdure, consigliamo anche di consultare:

a) come preparare un simpatico antipasto o secondo con alici e pangrattato senza frittura, gustoso e saporito che accontenta grandi e piccini;

b) un pesce povero ma ricco di benefici preparato alla buongustaia è davvero squisito.

Gli ingredienti per preparare le palline di patate e acciuga sono: 400 gr di patate, 2 uova, 15 filetti di acciuga sott’olio. Poi, 100 gr di mandorle tritate, 20 gr di parmigiano, 100 gr di burro e olio extravergine, sale e pepe a piacere.

Palline di patate e acciuga saporite e gustose che si preparano in 15 minuti.

Lessare le patate in una pentola con abbondante acqua salata. Per la cottura utilizzare il metodo della forchetta. Quando sono cotte passare le patate ancora calde nello schiacciapatate.

Unire in una terrina il purè di patate, il parmigiano, il pepe il sale e un tuorlo di uovo. Fare attenzione a conservare l’albume. Amalgamare il tutto.

Poi, scolare i filetti di acciuga e spezzettarli. In una ciotola sbattere un uovo e l’albume messo da parte. Raccogliere il purè di patate e formare con un cucchiaio delle palline avendo cura di collocare al centro di ogni pallina un pezzetto di acciughe e un dadino di burro (precedentemente tagliato). Poi disporre le mandorle tritate in un piatto. A questo punto procedere con la impanatura.

Passare le palline nella farina, nell’uovo sbattuto e infine nelle mandorle tritate.

In una padella dai bordi alti, fare diventare l’olio bollente e friggere le palline. Sgocciolare le palline con un mestolo forato e riporle su carta assorbente. Servire ben calde.