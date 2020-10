La minaccia di una nuova pandemia ci fa considerare la casa sempre più come una ‘comfort zone’, uno ‘spazio amico’ anche per il fitness. Nel 2021, si legge nel report Consumi Coop 2020, le famiglie ridurranno del 44% la spesa per gli intrattenimenti fuori casa. La domanda di attrezzature per l’home gym (pedane, tapis roulant e cyclette) è invece più che raddoppiata. In particolare, le vendite di cyclette, step e panche sono aumentate dell’80%. Ma piacciono molto anche gli attrezzi da pesistica e i piccoli accessori come elastici, corde e materassini. Vale a dire i compagni indispensabili per l’allenamento cardio. Questo mese è ideale per fare acquisti a prezzi convenienti. Gli esperti di Fitness di Proiezioni di Borsa vi guidano alla scelta migliore abbinata al prezzo più conveniente.

A chi è adatto il tapis roulant

Palestra in casa con pedana o cyclette. Una pedana da camminata o da corsa, costa sicuramente più cara di una cyclette e richiede anche un certo spazio. Ma neanche troppo, visto che gli ultimi modelli sono slim e richiudibili. Si va dai 300 ai 1.000 euro di spesa per un tappeto magnetico pieghevole e facilmente trasportabile, fino ai 400-1.500 euro per un tappeto elettrico pieghevole. La pedana sollecita di più le caviglie e le ginocchia, ma se si deve dimagrire è l’ideale. Il tappeto fa bruciare 750 calorie invece delle 550 calorie di una cyclette verticale.

La cyclette verticale è perfetta per gli addominali

Le biciclette da camera sono più comode di una pedana, si trasportano facilmente da una stanza all’altra e richiedono meno spazio del tapis roulant. Sono studiate per far lavorare i muscoli dell’addome e delle gambe, includendo le articolazioni del ginocchio e dell’anca, ma anche gli addominali e le braccia. Le cyclette ellittiche garantiscono movimenti dolci e ammortizzati, dunque sono perfette per gli ex atleti o le persone con le cartilagini fragili. Per la scelta migliore, bisogna orientarsi sui modelli che permettono di tarare più livelli di sforzo e di resistenza. E su quelli che ci restituiscono informazioni sulla nostra prestazione in termini di tempo, velocità, distanza, calorie e pulsazioni.

Le pedane vanno scelte tra i modelli che permettono di regolare il livello di sforzo, misurare la frequenza del cuore e impostare un allenamento. Sono un’ottima scelta per i runner che vogliono evitare i rischi della corsa, vale a dire violenti contraccolpi sulle giunture. Il tapis roulant elettrico, dotato di motore silenzioso, è perfetto per chi vive in un condominio. I nuovi modelli sono dotati di supporto per tablet: serve per guardare i film o i consigli di allenamento di un trainer famoso.