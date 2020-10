Cucinare per molti di noi è un vero e proprio svago. Con le nostre creazioni, infatti, possiamo davvero dar libero sfogo alla nostra creatività. E la fierezza che si prova nel vedere un piatto cucinato da noi non è spiegabile. Ed è per questo che spesso, noi del team di ProiezionidiBorsa, ti proponiamo delle ottime e interessanti ricette. Si tratta di brevi passi da seguire che ti toglieranno davvero poco tempo! Proprio come quelli che stai per leggere. Pagnotelle fatte in casa senza carboidrati con una ricetta rapida che richiede solo cinque minuti diventeranno il tuo nuovo piatto preferito da cucinare! Vediamo insieme come farle!

Le gustosissime pagnottelle da fare direttamente a casa tua e senza carboidrati

Ecco tutti gli ingredienti necessari:

2 uova

lievito

2 cucchiaini di formaggio (a piacere)

E ora, vediamo tutti i passaggi necessari richiesti dalla ricetta. Nessuna paura, sarà davvero un gioco da ragazzi!

Procedimento

Per prima cosa, prendi una teglia e coprila con della carta da forno unta con del burro.

Ora, rompi le 2 uova e dividi l’albume dal tuorlo. Mescola quest’ultimo con il formaggio che hai scelto fino a ottenere un impasto omogeneo. Monta intanto gli albumi, fermandoti solo quando avrai ottenuto una consistenza schiumosa. Aggiungi adesso il lievito e continua a montare.

Prendi la prima ciotola contenente formaggio e tuorli e versala in quella del lievito con gli albumi. Mescola lentamente, dal baso all’alto. Quando il tutto sarà amalgamato, prepara le pagnottelle e mettile sulla teglia. Impostate il forno a 180 gradi e lasciate cuocere per qualche minuto. L’odore che sentirete poco dopo sarà super invitante!

Quindi, ecco delle pagnotelle fatte in casa senza carboidrati con una ricetta rapida che richiede solo cinque minuti. Provale! Saranno un successone!

