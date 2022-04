Circolare per le strade pubbliche richiede la conoscenza delle regole imposte dal Codice della Strada. Sia che a circolare è una vettura, una bicicletta, un pedone o un monopattino. Per ogni categoria di mezzo di trasporto, infatti, sono previste specifiche regole. E il trasgressore sarà chiamato a pagare un’ammenda che in alcuni casi può essere anche di importo molto alto. Pagherà fino a 250 euro di multa anche il conducente del monopattino che contravviene alle regole previste.

Cosa stabilisce il Nuovo Codice della Strada

Alla base del vivere comune, senza alcuna ombra di dubbio c’è il rispetto delle regole. Molto spesso possono essere rigide e severe ma è sempre importante rispettarle per la propria sicurezza e quella degli altri. Come nel caso di quelle previste dal Codice della Strada che tutela l’incolumità di chiunque circoli sulle pubbliche vie.

Alcune importanti novità proprio nel Codice delle Strada ci sono state di recente. Con l’avanzare della tecnologia, infatti, nuovi mezzi di trasporto vengono messi in circolazione. E proprio per questo servono nuove regole che prima non c’erano. Come nel caso del monopattino elettrico, mezzo di locomozione che ha visto boom di vendite con il Bonus mobilità.

Proprio a novembre 2021 la riforma del Codice della Strada è stata approvata in Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale qualche giorno dopo. Le novità e le modifiche apportate riguardano tutti gli utenti delle strade con particolare riguardo ai conducenti proprio dei monopattini.

Pagherà fino a 250 euro di multa chi viaggiando su questo mezzo di trasporto contravviene a questa regola

Anche se le novità sono state viste come una vera e propria “stretta” nell’utilizzo del monopattino, in realtà non ci sono state chissà quali restrizioni. Solo una giusta regolamentazione per evitare che questo nuovo mezzo di locomozione possa essere utilizzato in modo disordinato. Soprattutto per quel che riguarda il “parcheggio selvaggio”.

Diverse sono le regole per i conducenti di questo mezzo di trasporto. Per chi trasgredisce sono previste multe di varia entità che vanno dai 41 ai 400 euro, in base alla violazione. Chi trasporta sul monopattino cose, animali o persone riceverà una multa da 50 a 250 euro. La Legge prevede che sul mezzo di trasporto possa andare una sola persona alla volta. E che questa persona abbia le mani libere per poter controllare il monopattino.

Di fatto, quindi, per chi trasporta persone, ma anche animali, oppure oggetti che ingombrino le mani o il pianale del mezzo, è prevista una severa multa. Da specificare che la stessa multa è prevista anche se il conducente porta a guinzaglio il cane. Anche in questo caso, infatti, l’animale potrebbe distrarre il conducente o, magari con uno strattone, far cambiare traiettoria al mezzo. Vietato e punito anche il traino di altri veicoli.

