Pagare le tasse è giusto e doveroso. Purtroppo il livello di tassazione in Italia raggiunge livelli gravosi. Nel nostro Paese tra costi diretti e indiretti, si arriva un livello di imposizione fiscale di oltre il 60%. Ecco perché si ha una evasione fiscale ogni anno di oltre 100 miliardi.

Ma escludendo l’evasione fiscale, è possibile cercare una scappatoia per ridurre il carico fiscale? Pagare meno tasse in Italia è legale? Sì e si fa così

Pagare meno tasse in Italia è legale?

Se l’evasione fiscale è illegale, non lo è cercare dei metodi per avere una imposizione più leggera. E a volte è lo Stato stesso che ci indica come fare. Per esempio prendiamo gli investimenti. Se si compra una azione e si guadagna, sul profitto si paga una imposta del 26%.

Metti il capitale su un titolo azionario, sei bravo e guadagni e lo Stato pretende un quarto del tuo profitto. Il rischio è tuo, il capitale è tuo, l’ingegno intellettuale è tuo. Paghi pure le commissioni alla banca per l’operazione. Ma se guadagni lo Stato vuole il 26% dell’utile.

Però se la stessa operazione la fai con un titolo di Stato la tassazione scende al 12,5%. Quindi se si compra una azione, o una obbligazione aziendale, sul profitto si paga il 26%. Ma se si compra un titolo di Stato la tassazione scende a meno della metà.

Questo è un metodo per pagare meno tasse.

Come fare

Trovare un sistema per ridurre il carico fiscale è possibile. Esattamente come per gli investimenti in titoli di Stato, la struttura fiscale italiana permette di trovare soluzione per abbassare il carico di tasse. Occorre semplicemente fare una pianificazione fiscale, esattamente come si fa una pianificazione finanziaria.

Chi non è in grado di pianificare i propri investimenti si rivolge a un consulente finanziario. Chi non ha conoscenze fiscali e tributarie si può affidare a un esperto. L’importante è avere le idee chiare e fare richieste esplicite al professionista. Se lo è veramente, farà un check della situazione fiscale e tributaria del cliente e individuerà le strategie migliori per potere pagare meno tasse.

Se il vostro commercialista non è in grado, rivolgetevi ad altri professionisti indicando loro che cosa vi aspettate in termini di servizi. Fatevi fare un preventivo e poi decidete.

Dove trovarli? Potete partire consultando il sito dell’ordine dei commercialisti