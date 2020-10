Ammettiamolo: pagare le tasse è davvero una scocciatura e ne faremmo volentieri a meno. Se poi dobbiamo anche fare lunghe code in banca o in posta diventa una vera tortura. In questo articolo analizzeremo una possibilità per effettuare una lunga serie di adempimenti direttamente da casa. Addirittura, senza nemmeno dover usare l’home banking o digitare IBAN o numeri dei bollettini. Spesso, infatti, molti contribuenti preferiscono pagare allo sportello per evitare possibili errori di digitazione. Anche se questo comporta una grossa perdita di tempo.

Un sistema parzialmente alternativo al circuito bancario

Il circuito CBILL è nato su iniziativa della maggior parte delle banche attive nel nostro Paese. Questo è, quindi, un sistema che si appoggia sugli attuali Istituti ma che supera il normale pagamento on line dei bollettini. Con questo sistema i contribuenti possono saldare il Fisco ma anche le bollette, i ticket sanitari e i bolli. Bisogna solo scansionare il codice QR con l’applicazione mobile della nostra banca. Istantaneamente, riceveremo la quietanza di pagamento. Insomma, pagare le tasse senza uscire di casa, oggi è possibile. Ma c’è di più.

Le differenze con i normali servizi di pagamento

Ad oggi, possiamo effettuare un qualsiasi pagamento on line solo se c’è un accordo tra l’Ente creditore e la nostra banca. Con CBILL, invece, non sarà il nostro Istituto a gestire il pagamento. In questo modo potremo scegliere liberamente la banca che preferiamo. Senza essere vincolati ad accordi con Enti locali, fornitori di servizi o società multiservizi. Il servizio rientra tra i sistemi di pagamento tracciati, potremo quindi effettuare pagamenti di qualsiasi importo rispettando le attuali normative. Il limite imposto dal circuito è infatti di 100.000 euro.

Pagare le tasse senza uscire di casa, oggi è possibile

Il servizio è già attivo e funziona sia da home banking che dalle applicazioni mobili. Abbiamo visto che pagare le tasse senza uscire di casa, oggi è possibile per tutti. Presto, però, arriveranno nuovi e più tecnologici servizi di pagamento. Le normative comunitarie PSD2 e PSD3 stanno cambiano radicalmente il modo in cui effettuiamo i nostri pagamenti. Con esse, concetti come open banking ed open finance diventeranno presto una realtà. Anche oggi, però, le opzioni non mancano. Maggiori informazioni sulle modalità di pagamento delle bollette on line in un nostro recente approfondimento.