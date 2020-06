Da questa settimana in un comune italiano è stata introdotta una nuova moneta dal nome Pignurin. Non è una bufala ma solo l’iniziativa che è stata presa dai commercianti di Ospedaletti, 3mila anime in provincia di Imperia. Pagare con una nuova moneta fino a settembre sarà possibile nei 40 esercizi commerciali del comune che si affaccia sul mare della riviera ligure. La nuova moneta, in tagli da banconote di 1, 2 e 5 euro è una risposta alla crisi post-coronavirus. Acquistando beni o servizi si riceveranno in omaggio buoni sconto sotto forma di banconote “Pignurin”.

Cosa è il Pignurin?

Il pignurin è un pescetto del Mar Ligure che viene apprezzato soprattutto con una cottura fritta. Per chi è interessato più alla preparazione del piatto che alla spendita delle banconote vi illustriamo come viene cucinato. I pignurin vanno infarinati e fritti, va aggiunto poi il condimento a base di trito di basilico, prezzemolo e aglio e farlo soffriggerlo. A parte fare bollire in acqua salata i pomodorini, poi sbucciarli e tagliarli a tocchetti. I pomodori sbollentati e sbucciati nel passaverdura, vanno cotti per 30 minuti mescolando. Questa salsa va ad accompagnare il fritto di pignurin.

Come funziona la moneta Pignurin?

Ogni commerciante versa 100 euro in una cassa comune corrispondente a 100 Pignurin. Questa nuova moneta viene messa in circolazione in proporzione a quanto viene speso nel proprio negozio. Con la nuova moneta si potranno ottenere sconti nei negozi aderenti. Possono spendere in Pignurin sia i residenti che i turisti che nei mesi estivi affollano l’amena località marina ligure.

Cosa c’è raffigurato sulle banconote

Come detto i tagli delle banconote sono tre. Sono raffigurati l’ex casinò di Ospedaletti, il Santuario della Madonna delle Porrine. Inoltre lo storico circuito cittadino di gran premi automobilistici e motociclistici che fino agli anni Settanta si svolgevano nel comune situato tra Sanremo e Bordighera. Per capire se l’iniziativa riuscirà bisognerà attendere il 30 settembre, intanto pagare con una nuova moneta garantirà risparmio.