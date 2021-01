Da oggi, lunedì 25 gennaio, parte il pagamento delle pensioni del mese di febbraio 2021. Continua l’anticipo per coloro che ritirano in contanti le somme delle pensioni, indennità di accompagnamento e assegni di invalidità tramite Poste Italiane. L’INPS ha comunicato il nuovo calendario per evitare assembramenti e possibilità di contagio. Il pagamento pensioni mese di febbraio 2021 in anticipo, parte da oggi il nuovo calendario, ecco le date e le istruzioni per ricevere i soldi a casa.

Le comunicazione INPS sul pagamento delle pensioni

Anche le pensioni di febbraio 2021 sono pagate in anticipo come accade dall’inizio della pandemia Covid. Sono anticipate le pensioni, indennità di accompagnamento e assegni di invalidità da oggi, lunedì 25 gennaio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Invece, coloro che ricevono la pensione tramite l’accredito diretto in banca, dovranno attendere il primo giorno utile del mese, quindi, lunedì 1° febbraio 2021.

Pagamento pensioni mese di febbraio 2021 in anticipo, parte da oggi il nuovo calendario

L’INPS ha comunicato il nuovo calendario in ordine alfabetico secondo la prima lettera del cognome:

oggi, 25 gennaio si procede dalla A alla B;

26 gennaio dalla C alla D;

27 gennaio dalla E alla K;

28 gennaio dalla L alla O;

29 gennaio dalla P alla R;

30 gennaio dalla S alla Z.

Queste sono le date da rispettare per riscuotere la pensione, assegni e indennità invalidi.

Sicuramente anche il mese di marzo sarà anticipato, anche se l’INPS non ha ancora comunicato il calendario. Dato il prolungamento dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, anche le misure di anticipo pensione saranno sicuramente attivate fino a tale data.

Bisogna ricordare che i pensionati con più di 75 anni possono ricevere a domicilio i soldi dell’assegno. Ad effettuare la consegna sono i Carabinieri.

Il servizio è garantito ai pensionati tramite una convenzione stipulata tra l’Arma dei Carabinieri e Poste Italiane. È possibile effettuare la prenotazione telefonando al numero verde 800 55 66 70.