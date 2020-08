In questo articolo approfondiremo il calendario di pagamento delle pensioni di settembre 2020. Il prossimo mese vedrà infatti il probabile ritorno al giorno unico di pagamento. Sempre a settembre, l’INPS provvederà a saldare l’ultima tranche di quattordicesime dell’anno. Ricordiamo che l’Istituto di Previdenza quest’anno ha rivoluzionato il consueto calendario di pagamento delle pensioni. A causa dell’emergenza sanitaria e delle relative esigenze di distanziamento sociale, infatti, Poste Italiane ha obbligato i pensionati a nuove regole per il ritiro. L’INPS ha provveduto ad effettuare controlli approfonditi sul diritto alla quattordicesima, ritardando il pagamento per migliaia di persone. Da settembre la situazione dovrebbe tornare alla normalità, anche se, al momento, non abbiamo comunicazioni ufficiali. Mancano ancora circa tre settimane al pagamento pensioni di settembre 2020: cosa succederà cerchiamo di capirlo insieme.

Addio al dilazionamento?

Da aprile, Poste Italiane ha scaglionato il pagamento delle pensioni agli sportelli su più giorni per evitare eccessivi assembramenti presso i propri uffici. L’iniziativa ha creato scompiglio tra i pensionati che, abituati al pagamento il primo giorno lavorativo del mese, hanno dovuto adeguarsi. L’Ente Postale ha provveduto ad anticipare di circa una settimana i pagamenti, chiedendo agli interessati di presentarsi in giorni specifici e in ordine alfabetico. Una nuova abitudine non facile da comunicare a milioni di cittadini. Si è trattato di un sistema organizzativo necessario per evitare gli assembramenti così come previsto dalla normativa attuale. INPS e Poste nei mesi scorsi hanno comunicato con largo anticipo le date di pagamento e la relativa suddivisione alfabetica. Per il mese di settembre questa comunicazione non è ancora avvenuta. E’, quindi, probabile un ritorno alla normalità con un’unica data di pagamento fissata il primo settembre.

Pagamento pensioni di settembre 2020: cosa succederà

Oltre ad un probabile ritorno al pagamento delle pensioni in un unico giorno, il mese di settembre rappresenterà anche la regolarizzazione delle quattordicesime. L’INPS paga la quattordicesima mensilità solo ad alcuni pensionati. La normativa prevede la mensilità aggiuntiva per i redditi al di sotto di una determinata soglia. L’Ente Previdenziale deve effettuare conteggi e verifiche prima di procedere con l’accredito della quattordicesima. Da alcuni anni, i controlli richiedono diverse settimane con conseguente rinvio del pagamento di migliaia di pensioni. Come già accaduto nel 2018 e 2019, anche quest’anno molte quattordicesime sono slittate da luglio ad agosto, altre addirittura a settembre. Abbiamo visto cosa è previsto per il pagamento pensioni di settembre 2020. La redazione di ProiezionidiBorsa ha recentemente approfondito in questo articolo, il diritto e le modalità di calcolo dell’importo delle quattordicesime per i pensionati.