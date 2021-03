Pagamento pensioni aprile 2021, il calendario ufficiale di Poste Italiane

Poste Italiane ha reso noto il calendario dei pagamenti anticipati delle pensione di aprile 2021. Si inizia dal 26 marzo fino al 1° aprile per tutti coloro che sono titolari di un conto BancoPosta o un Libretto di Risparmio o di una PostePay Evolution. Il pagamento pensioni di aprile 2021, il calendario ufficiale di Poste Italiane considera tutte le possibilità e i servizi dedicati ai pensionati.

Poste Italiane ha pubblicato il calendario per il pagamento anticipato delle pensioni di aprile 2021. Bisogna precisare che i possessori di PostePay Evolution possono prelevare automaticamente i contanti dagli ATM Postamat.

La nota di Poste Italiane spiega che i pensionati dovranno recarsi agli sportelli rispettando i giorni del calendario in base alla turnazione alfabetica. Nello specifico i giorni di riscossione della pensione e delle indennità riconosciute agli invalidi sono i seguenti:

26 marzo dalla A alla B;

27 marzo dalla C alla D;

29 marzo dalla E alla K;

30 marzo dalla L alla O;

31 marzo dalla P alla R;

1° aprile dalla S alla Z.

Sempre nella nota, Poste Italiane ricorda che i pensionati di età uguale o superiore a 75 anni, possono evitare di recarsi all’Ufficio postale per ritirare i contanti della pensione. Infatti, è possibile attivare la consegna del denaro direttamente delegando i Carabinieri al ritiro. Questo servizio è gratuito, per informazioni è possibile consultare il sito o telefonare al numero verde 800 00 33 22.

Norme precauzionali

Le nuove norme precauzionali del pagamento delle pensioni sono introdotte per evitare il contagio da Covid. L’obiettivo è quello di tutelare la salute dei clienti di Poste Italiane in questa fase di emergenza che interessa tutto il mondo. Infatti, le regole per accedere negli uffici postali sono: