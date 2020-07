Tra poco prenderà il via il pagamento delle pensioni ad agosto. Ecco le novità. A causa della pandemia, dallo scorso aprile, ci sono stati infatti dei cambiamenti. Il primo riguarda i pagamenti, anticipati e scaglionati in una settimana. Questo per evitare assembramenti. In questo modo, la certezza di poter ritirare la propria pensione in sicurezza era offerta a tutti. Ma ora le cose stanno cambiando. In tempi come questo, ogni giorno può presentare nuove situazioni. E ora, molti cittadini si stanno chiedendo cosa cambierà nel pagamento delle pensioni ad agosto. Ecco le novità.

Come si è espresso il Governo in merito?

Il Governo non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alla questione pensioni. Per il mese di agosto, sembra essere ancora tutto in bilico. Potrebbe però accadere che anche questa volta i pagamenti verranno anticipati. Ma ora che è stato prolungato lo stato di emergenza, si hanno ben poche certezze. I cambiamenti potrebbero appunto riguardare anche il pagamento delle pensioni.

Dunque, quando avverrà il pagamento delle pensioni di agosto?

Sembra quindi che al momento, la data del pagamento delle pensioni resterà invariata. Dunque, se il Governo dovesse continuare con il modus operandi adoperato durante la pandemia, possiamo immaginare un giorno. Non sarà esatto, ma per il momento non vi sono ulteriori indicazioni. Una possibile data potrebbe essere il 27 luglio. In questo modo, sarebbe possibile scaglionare tutti i pensionati fino al 31 luglio. Quattro giorni sarebbero infatti sufficienti per permettere a tutti di ritirare il proprio accredito in totale sicurezza. Ma, data la mancanza di dichiarazioni ufficiali, è possibile che il pagamento torni alla normalità. Dunque, chi è titolare di un conto Banco Posta, riceverà l’accredito il 1 agosto 2020.

Invece, per coloro che ritireranno la loro pensione agli uffici postali, sarà possibile farlo da lunedì 3 agosto. Lo stesso varrà per chi riceverà l’accredito in banca.