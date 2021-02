Entro la fine del mese di febbraio i cittadini riceveranno i pagamenti INPS di febbraio 2021 per bonus bebè, bonus NASPI, reddito di cittadinanza e pensioni. In realtà, i pagamenti dell’indennità NASPI sono già iniziati il 10 febbraio, mentre quelli per i beneficiari del reddito o pensione di cittadinanza, il 15 e continueranno fino al 27 febbraio. Dal 18 febbraio sono iniziati i pagamenti del bonus bebè. Dal 23 febbraio sarà accreditato, ai percettori di NASPI, il nuovo bonus NASPI, quindi il bonus IRPEF di 100 euro. Infine, anche le pensioni di marzo 2021 potranno essere riscosse presso Poste Italiane dal 23 febbraio al 1° marzo. Analizziamo il calendario per prestazione nel dettaglio e come consultare lo stato di pagamento.

Pagamenti INPS di febbraio 2021 per bonus Bebè, bonus NASPI, reddito di cittadinanza e pensioni

Per il pagamento della NASPI del mese di febbraio 2021, spettante a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro, l’INPS ha iniziato ad effettuare gli accrediti dallo scorso 10 febbraio. Le date possono variare secondo l’istanza presentata. Quindi, non esiste una data valida per tutti. Consigliamo di consultare sul sito INPS o sull’ App My INPS il proprio fascicolo previdenziale. Se il pagamento non arriva, è possibile, tramite il servizio INPS risponde, inviare una mail per chiedere la possibile data di accredito.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Ricarica reddito di cittadinanza e pagamento pensione di cittadinanza

La ricarica del reddito di cittadinanza per i nuovi beneficiari parte dal 15 febbraio 2021, mentre per coloro che già percepiscono il reddito di cittadinanza o la pensione di cittadinanza l’accredito della prestazione avviene dal 27 febbraio.

Pagamento del bonus bebè di febbraio 2021

Il pagamento del bonus bebè nel mese di febbraio è partito dal giorno 18. Comunque, le date potrebbero differire da persona a persona. Anche in questo caso, se il pagamento per fine mese non arriva, si consiglia di contattare l’INPS attraverso il contact center al n. 803164 (da rete fissa) o al n. 06 164 164 (da rete mobile). Oppure, inviando una mail tramite il servizio INPS risponde.

Nuovo bonus NASPI di 100 euro

Tra i pagamenti INPS di febbraio 2021 per bonus Bebè, bonus NASPI, reddito di cittadinanza e pensioni, spicca il bonus Irpef di 100 euro. Spetta a coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione (NASPI). Gli aventi diritto non devono effettuare nessuna domanda in quanto l’accredito sarà automatico.

Pagamento anticipato pensioni di marzo 2021

Pubblicata l’ordinanza della Protezione Civile che conferma l’anticipo del pagamento delle pensioni di marzo presso gli uffici postali dal 23 febbraio al 1° marzo 2021. Il calendario segue lo stesso ordine dei mesi precedenti. Nello specifico: il 23 febbraio dalla A alla B; il 24 febbraio dalla C alla D; il 25 febbraio dalla E alla K; il 26 febbraio dalla L alla O; il 27 febbraio dalla P alla R; il 1° marzo dalla S alla Z.