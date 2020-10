L’INPS ha stabilito il calendario completo degli accrediti del reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, NASPI e bonus bebè. Vediamo le date dei pagamenti in arrivo per tutti nel mese di ottobre. Il Governo, per fronteggiare l’emergenza sanitaria per il coronavirus, ha previsto una serie di misure di sostegno. Di conseguenza, l’INPS, che ha il compito di gestire tutte le procedure, ha stilato un calendario a seconda del sostegno economico da erogare. Di conseguenza, i cittadini hanno interesse a conoscere la data precisa dell’accredito dei soldi in base all’aiuto economico che spetta.

Quando si prende il reddito di emergenza

I nuclei familiari che si trovano in crisi attendono di ricevere il reddito di emergenza. Infatti, Il Governo ha inserito questa misura a causa dell’emergenza epidemiologica del coronavirus. La fatidica data è il 15 ottobre. Oggi, è un giorno felice per molte famiglie perché hanno l’accredito dei soldi.

L’accredito del reddito di cittadinanza

Dal primo ottobre è iniziata la procedura per ottenere il rinnovo del reddito di cittadinanza. Questa misura non ha nulla a che vedere con l’emergenza sanitaria. Infatti, il Governo ha previsto questa misura di natura economica, per combattere la povertà e la disuguaglianza sociale nel 2019. I percipienti, in possesso della specifica card, troveranno l’accredito a partire dal 27 ottobre 2020.

I disoccupati attendono l’accredito della NASPI

L’indennità economica mensile di disoccupazione è nota al grande pubblico come la NASPI. Una platea di cittadini riceve questo sostentamento dal 2015, quando è stata introdotta la misura. Per ottobre, la NASPI verrà erogata entro il 15 ottobre.

Bonus bebè pagamento già in corso

Alcune famiglie italiane hanno ottenuto il bonus bebè. Si tratta di un assegno mensile per ogni figlio che è nato, adottato o dato in affido preadottivo. I pagamenti sono partiti dal 12 ottobre. I percipienti si ritroveranno i soldi su conto corrente bancario o postale, tramite libretto postale oppure bonifico domiciliato.

Una platea di italiani tira un sospiro di sollievo: pagamenti in arrivo per tutti nel mese di ottobre.