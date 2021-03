OVS è stato il miglior titolo azionario della settimana passata se si escludono quelli che sono stati oggetti di OPA. Isagro e Cerved, infatti, hanno segnato performance rispettivamente del +112,8% e +38,17%. Vogliamo far notare che entrambi i titoli erano stati caldamente consigliati dal nostro Ufficio Studi.

Nel novembre 2020 pubblicavamo un report su Isagro, all’epoca quotava in area 1,05 euro, in cui si evidenziavano le sue potenzialità. Dopo l’OPA il titolo quota 2,66 euro. Per Cerved, invece, parlavamo di un titolo in bilico tra il ribasso di medio periodo e il rialzo di lungo periodo.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Torniamo, però, ora all’analisi del titolo OVS. Il 15 febbraio il nostro Ufficio Studi ha pubblicato un report dal titolo Dopo un -40% nell’ultimo anno OVS è pronto a esplodere al rialzo. I livelli da monitorare. Da quel momento il titolo ha guadagnato circa il 40% con un +34,46% nella sola ultima settimana.

Fino a dove potrà continuare questo rialzo?

OVS è stato il miglior titolo azionario della settimana passata se si escludono quelli che sono stati oggetti di OPA: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 12 marzo a quota 1,506 euro in rialzo de 5,76% rispetto alla seduta precedente.

Dal punto di vista dell’analisi grafica il rialzo del titolo è destinato a continuare. Tuttavia bisogna distinguere tra il medio e il lungo periodo.

Sul settimanale, infatti, il rialzo in corso presenta una massima estensione in area 1,841 euro. Raggiunta la quale potremmo assistere a un ritracciamento prima di un nuovo allungo rialzista. Il ritracciamento, però, potrebbe verificarsi anche in corrispondenza del II obiettivo di prezzo in area 1,563 euro. Un rallentamento in corrispondenza di questo livello, però, non deve preoccupare. Potrebbe essere funzionale, infatti, a creare le condizioni per una nuova proiezione rialzista.

D’altra parte sul mensile la strada per il rialzo è ancora molto lunga con il I obiettivo di prezzo in area 2,13 euro e la massima estensione in area 5,15 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,286 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista che verrebbe definitivamente accantonato nel caso di una chiusura mensile inferiore a 1,18 euro.

Da notare che il rialzo di lungo periodo è sostenuto sia dal BottomHunter che dallo Swing Indicator.

Time frame settimanale

Time frame mensile