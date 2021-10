Meteo e Pandemia permettendo, ottobre è uno di quei mesi molto attesi dagli amanti di feste e sagre. Proprio in questo periodo, ma in condizioni normali, si svolgerebbe una delle feste europee più importanti: l’Oktoberfest. Quest’anno purtroppo per moltissimi italiani che la frequentano, non si è svolta. Ma gli organizzatori hanno già fissato la data per il 2022: dal 17 settembre al 3 ottobre. Pensiamo solo che questa sagra nata addirittura nel 1800 ospita a regime normale, più di sei milioni di visitatori. Comunque, ottobre è il mese di sagre e feste ed ecco dove andare divertendosi e spendendo poco. Ma facendo assolutamente attenzione alla possibilità che i programmi cambino. Consigliamo quindi di consultare le Pro Loco, gli organizzatori ed eventualmente anche la Polizia locale che potranno o meno confermarci la presenza.

Quali sono le sagre che si celebrano in autunno in tutta Italia

Solitamente a dominare questo periodo sono le sagre dell’uva e delle castagne. Due prodotti tipici italiani molto conosciuti e apprezzati. Non dimentichiamo però nemmeno che in questo periodo sono presenti anche tante manifestazioni che riguardano le api e il miele. Un motivo in più per sensibilizzarci riguardo all’importanza di queste preziosissime collaboratrici del nostro Pianeta. Ovviamente, però a fine mese, spazio sarà dato, ma sempre Pandemia permettendo, alle varie feste di Halloween. Qui, protagonisti saranno soprattutto i bambini.

Ottobre è il mese di sagre e feste ed ecco dove andare divertendosi e spendendo poco

Per tradizione il periodo che va dal primo weekend di ottobre fino alla metà di novembre offrirebbe parecchie sagre e feste molto interessanti. Ripetiamo, però che mai come adesso, dobbiamo usare il condizionale. Vedendo comunque quello che è accaduto durante l’estate, è più facile trovare organizzata una sagra di piccole dimensioni, piuttosto che quella gigantesca. Ricordando quindi ai nostri Lettori di informarsi sugli aggiornamenti tramite Internet, diamo loro qualche spunto:

in provincia di Pisa, a Castelfranco di sotto, solitamente a metà mese è prevista la Sagra del Porcino e della Chianina;

passando nell’entroterra romagnolo, segnaliamo la festa del Talamello, un formaggio di fossa squisito e unico nel suo genere;

in Liguria ricordiamo che Imperia ospita la festa dell’olio extravergine DOP, tra i più gustosi e benefici, con degustazioni dei prodotti tipici locali;

dirigiamoci verso le montagne della splendida Valtellina, dove nella cornice di Teglio, suggeriamo la festa dei pizzoccheri, cucinati secondo la tradizione locale;

infine, citiamo la Festa del Torrone, nella sua patria, Cremona, appuntamento di fine novembre che ci trasporta già in clima natalizio.

Ribadiamo di aver dato qualche spunto, ma le sagre del periodo sono tante e splendide. Informiamoci però se avranno luogo ed eventualmente con quali modalità secondo i protocolli del Covid 19.

