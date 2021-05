Il 19 aprile al prezzo di 3,34, il nostro Ufficio Studi ha inserito Fos nella nostra lista delle raccomandazioni. Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 25 maggio al prezzo di 3,58 in rialzo del 6,55% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2,40 ed il massimo a 3,85.

L’oggetto di questo breve report è il seguente: ieri ottimo sprint per il titolo Fos ed alziamo il target a 6 euro per azione. Quali sono le motivazioni che ci portano a questa scelta operativa?

Facciamo prima una premessa.

Siamo in un momento davvero decisivo e il Ftse Mib Future, fino a quando reggerà l’area dei 24.470 rimarrà proiettato per forti rialzi di breve termine con target a 1/3 mesi superiori ai 26.100 punti. Questo quindi, è un momento per rimanere investiti su Piazza Affari e puntare su titoli che presentano interessanti estremi di sottovalutazione.

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

La società fondata nel 1999 con sede a Genova capitalizza in Borsa circa 23 milioni di euro ed opera nel settore dei servizi e della consulenza tecnologica.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 4,60. I nostri studi, invece portano ad un fair value in area 6 euro per azione. Abbiamo alzato il nostro target dal precedente 4,60.

Quale strategia di investimento poter applicare al momento attuale?

Ottimo sprint per il titolo Fos ed alziamo il target a 6 euro per azione

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista, e al momento sono possibili ulteriori rialzi.

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede il titolo come da nostre precedenti indicazioni mantenere con stop loss/profit di lungo termine a 3,29 ed obiettivo primo a 4,10/4,80 da raggiungere in 1/3 mesi. Supporto di breve termine a 3,42.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Il nostro giudizio rimane Strong Buy Long term.

Si procederà per step e di volta in volta andremo a definire la tendenza in corso e i successivi target da raggiungere al railzo/ribasso.