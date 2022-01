Dopo l’incertezza della tendenza rialzista a seguito dello stacco del mega dividendo di ottobre, le quotazioni si sono stabilizzate dando un ottimo segnale sul titolo Banca Mediolanum che se confermato farebbe scattare un rialzo di oltre il 100%.

D’altra parte la società continua a offrire spunti molto interessanti rilasciando dai molto buoni. Ad esempio nel terzo trimestre del 2021 l’azienda ha riportato un solido risultato con guadagni e ricavi migliori, anche se i margini di profitto sono stati piatti. In sintesi il trimestre si può riassumere come segue.

Ricavi: 305,1 milioni di euro (+6.1% rispetto al 3Q 2020).

Utile netto: 107,1 milioni di euro (+7.8% rispetto al 3Q 2020).

Margine di profitto: 35% (in linea con il 3Q 2020).

C’è, poi, un interessante aspetto che da’ ulteriore forza alle azioni Banca Mediolanum. Negli ultimi 3 anni, in media, l’utile per azione è aumentato del 25% all’anno mentre il prezzo delle azioni della società è aumentato del 21% all’anno. Il fatto che utile e quotazioni siano andati a braccetto sono sintomo di solidità e di una crescita sana dei prezzi delle azioni.

La società ha una valutazione in termini di rapporto prezzo/utili inferiore sia a quella del settore di riferimento che del mercato italiano. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione dl oltre il 20%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Ottimo segnale sul titolo Banca Mediolanum che se confermato farebbe scattare un rialzo di oltre il 100%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 4 gennaio in rialzo dello 0,75% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,3 euro.

Time frame settimanale

Le ultime tre settimane hanno dato un ottimo segnale rialzista che potrebbe essere confermato dalla settimana in corso. Con una chiusura settimanale superiore a 8,753 euro, infatti, si confermerebbe il fallimento della proiezione ribassista. Tuttavia, per essere sicuri della ripartenza al rialzo bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 9,369 euro. Questo livello ha una valenza molto importante in quanto non solo rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso rialzista, ma si trova in corrispondenza dei massimi storici. La sia rottura, quindi, aprirebbe le porte al raggiungimento di area 11,466 euro (I obiettivo di prezzo), prima, e a seguire degli altri obiettivi indicati nel riquadro rosso.

La mancata rottura dei massimi storici, invece, rafforzerebbe la proiezione ribassista indicata dalla linea continua.