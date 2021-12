A ottobre scrivevamo un report dal titolo Le azioni Ratti sono vicine a un supporto che potrebbe favorirne la ripartenza. Il livello in questione si trovava e si trova in area 3,59 euro (I obiettivo di prezzo).

Il tempo, però, non è passato invano. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno dato vita a un movimento tipico delle inversione rialziste. Dopo una chiusura settimanale inferiore a 3,59 euro, infatti, le quotazioni si sono riportate prepotentemente sopra il livello chiave generando 3 segnali molto importanti:

i volumi che hanno accompagnato il rialzo sono stati in forte rialzo;

il BottomHunter ha dato un segnale di acquisto;

lo Swing Indicator ha dato un segnale di acquisto.

Un ottimo segnale per le azioni Ratti che sono pronte per una ripartenza al rialzo. Ci sono, quindi, tutte le condizioni affinché l’inversione rialzista sia solida e possa portare le quotazioni molto in alto. Guardando il grafico possiamo attenderci un veloce ritorno in area 4 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, farebbe scattare un ulteriore allungo rialzista verso area 4,67 euro (II obiettivo di prezzo), prima, e area 5,33 euro (III obiettivo di prezzo), poi.

Ovviamente una nuova chiusura settimanale inferiore 3,59 euro farebbe scattare una forte accelerazione ribassista.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo Ratti non è molto ben messo. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Avvertenze

Prima di concludere diamo un’occhiata ai volumi scambiati giornalmente sul titolo. La media degli ultimi mesi vede un volume medio di circa 40.000 azioni scambiate settimanalmente. Ciò vuol dire una media giornaliera di 8.000 azioni per un controvalore di circa 30.000 euro. Fare, quindi, molta attenzione e non entrare sul titolo con somme ingenti. Si potrebbe rischiare, infatti, di movimentare da soli l’andamento del titolo con il rischio di rimanere incastrati.

L’aspetto interessante, però, è che il controvalore scambiato è aumentato nelle ultime due settimane. Altrimenti, normalmente i volumi scambiati corrispondono a circa la metà di quelli riportati in precedenza.

Ottimo segnale per le azioni Ratti che sono pronte per una ripartenza al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Ratti (MIL:RAT) ha chiuso la seduta del 21 dicembre in rialzo rispetto alla seduta precedente a quota 3,81 euro.

Time frame settimanale