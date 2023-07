Ottimo per una cena leggera in estate, ecco il piatto preferito da Carlo Ancelotti, nuovo ct del Brasile

Uno dei tecnici più vincenti di sempre. Capace di vincere tutti e cinque i più prestigiosi campionati europei e pronto a raccogliere un’ultima, forse, grande sfida per la sua carriera. Carlo Ancelotti, a partire dalla prossima estate, si siederà sulla panchina prestigiosa della nazionale brasiliana. Dovrà abbandonare quella dell’amato Real Madrid. Buona forchetta, figlio dell’Emilia Romagna, il suo secondo preferito, però, è di chiara matrice spagnola. Scopriamolo insieme.

Una notizia che riempie di orgoglio tutto il calcio italiano. Carlo Ancelotti coronerà la sua grandissima carriera nei club, con l’aggiunta di una delle panchine più prestigiose del Pianeta: quella della Seleçao. Dopo lungo corteggiamento, qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità. Dalla Coppa America del prossimo anno, estate 2024, il tecnico di Reggiolo siederà sulla panchina verdeoro con l’obiettivo di mettere in bacheca l’ultimo trofeo che gli manca. Quello che lo renderebbe immortale: la Coppa del Mondo.

Per farlo, lascerà la panchina del Real Madrid, la squadra di club più vincente al Mondo. La Spagna è la sua seconda casa, pur avendo vissuto anche in Francia, Inghilterra e Germania. Della patria di Re Filippo VI apprezza molto la cucina, in particolare un secondo piatto che ha una tradizione radicata in una precisa regione spagnola, la Galizia. Ideale sia come tapas, che da noi verrebbe definito come antipasto o stuzzichino, sia come secondo, anche in versione estiva. Stiamo parlando del polpo alla gallega.

Come si prepara il polpo alla gallega

Intanto bisogna dotarsi di tutti gli ingredienti. Quindi, un polpo da un kg, una cipolla, 500 grammi di patate, del peperoncino in polvere, sia dolce che piccante, del prezzemolo e dell’olio extravergine di oliva.

Poi si può iniziare la preparazione mettendo a bollire il grande mollusco in una pentola piena d’acqua, con l’aggiunta di una cipolla e di una generosa manciata di sale grosso. Si raccomanda di girare spesso il polpo, in modo che i suoi tentacoli possano arricciarsi bene. Quando avremo raggiunto l’ebollizione, lasciare cuocere ancora per un’ora circa.

Sarà importante che il polpo sia morbido e non sodo, per questo dovremo verificare con la punta della forchetta la sua cottura. Terminato questo periodo, scoliamo il tutto, lasciando raffreddare bene. Dovremo conservare l’acqua di cottura, perché ci servirà quasi subito. Infatti, cominceremo a pelare le patate e, dopo averle tagliate a rondelle, le metteremo a cuocere, con fuoco vivace, proprio dentro quest’acqua. Sarà sufficiente una decina di minuti abbondanti. Quindi, prenderemo il polpo e inizieremo ad affettarlo, mettendolo in una ciotola capiente. Aggiungeremo le patate prima di condire abbondantemente con il prezzemolo, i due tipi di peperoncino e l’olio extravergine d’oliva. Mescoliamo bene, prima di riporre il tutto in frigorifero per circa un’ora.

Ottimo per una cena leggera in estate, il polpo alla gallega dovrà essere servito dieci o quindici minuti dopo essere rimasto a temperatura ambiente. Un piatto che fa solleticare le papille gustative di Ancelotti, ma che può essere preparato facilmente anche da noi.