Ottimo mangiare il cavolfiore bianco, ma non per chi soffre di alcune patologie

Il cavolfiore bianco non è solo un ottimo alleato in cucina, con ricette appetitose. Ci aiuta anche dal punto di vista della salute e benessere, grazie alle sue proprietà. E dovremmo imparare, per ogni alimento, a scoprire i vari benefici.

Quando si afferma che la salute vien mangiando non è solo un modo di dire, ma un dato di fatto. In natura, attraverso il cibo, e non solo, otteniamo ciò di cui necessita il nostro corpo. Basta sapere cosa e dove cercare, in base ai nostri disturbi.

Il cavolfiore è un alimento ottimo in regime di dieta alimentare

Prima di tutto, 100 grammi di cavolfiore hanno in dote solo 25 calorie. E già questo ci fa capire quanto sia ottimo mangiare il cavolfiore bianco. Di queste calorie, il 51% è composto da proteine. È utile per la salute del nostro intestino e per controllare assorbimento di zuccheri e colesterolo.

Se poi facessimo una dieta ricca di cavolfiore, potremmo aiutare il nostro organismo a prevenire i tumori. Questo alimento ci aiuterebbe anche, grazie alle vitamine B, a favorire il metabolismo. Insomma, sono tanti i motivi per i quali dovremmo mangiare cavolfiore bianco. Che poi, non solo il cavolfiore o la verza, ma c’è un altri ortaggi sono nostri alleati per la salute.

Come cucinarlo in padella o in umido

Potremmo cucinare il cavolfiore in padella con una ricetta molto semplice. Facciamo cuocere il nostro cavolfiore bianco, che avremo spezzettato, per circa 4 minuti. Nel frattempo, rosoliamo, in una padella, olio e aglio.

Aggiungiamo qualche acciuga e del peperoncino a pezzetti. I filetti dovranno essere quasi sciolti del tutto. Aggiungiamo il nostro cavolfiore cotto e facciamolo saltare per circa 3 minuti. Nel frattempo, facciamo dorare del pangrattato in un filo d’olio. Mischiamo il tutto e serviamo.

Ottimo mangiare il cavolfiore bianco, ma attenzione a non esagerare se abbiamo queste malattie

Per il cavolfiore in umido, facciamo soffriggere, nell’olio, uno spicchio d’aglio e un pezzetto di peperoncino. Rosoliamo il cavolfiore a pezzetti, per circa 2-3 minuti. A questo punto, aggiungiamo della passata di pomodoro, mescoliamo, aggiungiamo un bicchiere di acqua calda e sale. Copriamo il tutto e facciamo bollire per circa 20 minuti, a fuoco medio-basso, mescolando ogni tanto.

Chi non dovrebbe mangiare il cavolfiore bianco? Chi soffre di tiroide, in quanto, essendo fonte di goitrogeni, potrebbe risultare pericoloso. Non esageriamo. Idem se soffrissimo di gota, a causa delle purine contenute nel cavolfiore.