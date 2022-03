Probabilmente uno degli oggetti più venduti di questi ultimi due anni è il telecomando della televisione. Ogni volta che la accendiamo, compaiono minuti e minuti di disgrazie e atrocità. Giusto fare informazione e aggiornare i telespettatori, ma sembra che il Mondo sia fermo solo al bicchiere mezzo vuoto. Ecco, allora che ogni volta ci viene da lanciare il telecomando per la cattiveria. Battute a parte, visto comunque il momento difficile, sembra davvero che tutto ciò che di buono stiamo facendo, come i progressi della scienza e della medicina, siano sempre in secondo piano. Anche e purtroppo a causa degli incredibili aumenti, alle volte anche speculativi, di tutti i beni di consumo quotidiani.

Mai come in questo momento la parola “risparmio” è la più gettonata in assoluto. Proprio in questo articolo vedremo il suggerimento per risparmiare su un prodotto che abbiamo tutti in casa, ma che probabilmente sottovalutiamo nella sua forza economica. Ottimo economizzare sulle bollette di luce e gas ma con un piccolo accorgimento potremmo risparmiare anche sulla spesa.

L’alimento più comprato

Nonostante il calo del consumo, anche abbastanza evidente, il latte rimane tecnicamente la bevanda più comperata dagli italiani. C’è stato un momento qualche anno fa, in cui spuntavano come funghi le casette di distribuzione del latte montano. Per gli appassionati, l’occasione di poter gustare il latte genuino di montagna, senza mettersi in macchina e andare a prenderlo direttamente dall’allevatore. Anche in questo caso, complici gli aumenti, gli italiani negli ultimi anni avrebbero ridotto i consumi di latte di quasi l’8%. Non ci sono dati recentissimi, ma stando agli ultimi forniti, ogni italiano consumerebbe circa 53 litri di latte all’anno.

Ottimo economizzare sulle bollette di luce e gas ed evitare lo spreco di energia, ma pochi pensano a come risparmiare più del 50% dei soldi spesi su questo alimento che compriamo tutti i giorni

Facendo un calcolo molto semplice, mettiamo di avere una classica famiglia formata da quattro persone. Secondo le statistiche, in questo nucleo si consumerebbero quindi 212 litri di latte all’anno. Considerando che 1 litro di latte fresco potrebbe costarci circa 1,50, in un anno andremmo a spendere 318 euro all’anno di latte fresco. La cifra è calcolata su un prezzo medio che non preveda una qualità o una marca particolari. Senza tenere conto che molte famiglie consumano molto di più, col latte inserito tra gli alimenti preferiti.

Sono molti però gli italiani che userebbero il latte parzialmente scremato, approfittando anche delle offerte sulle confezioni multiple. In questo caso, nei discount, è possibile trovare 1 litro di latte anche a 0,70. Cioè a meno della metà. Solo decidendo per questa soluzione, andremmo a risparmiare ben 170 euro. Ecco quindi come potremmo risparmiare anche sul latte di casa.

