Ottimo dividendo e sottovalutazione del 50 %: investire su questo titolo potrebbe essere un affare visto anche il track record che lo caratterizza.

Il nostro pool di esperti ha individuato in Ratti un titolo azionario molto interessante che potrebbe dare ottime soddisfazioni negli anni a venire. Va detto che il titolo non è coperto dagli analisti e, quindi, ci baseremo solo sull’analisi grafica e su quella fondamentale.

Incominciamo col dire che Ratti è un’ottima società di rendimento. Ogni anno, infatti, viene distribuito un dividendo che, come si vede nella tabella seguente, è stato, mediamente, superiore al 4,5%. Un ottimo risultato che potrebbe accontentare anche gli investitori alla ricerca di buoni dividendi.

Dal punto di vista della valutazione della società le indicazioni sono molto interessanti. Se si confronta il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, Ratti risulta essere sottovalutato del 50% circa. Analogo risultato si ottiene se si utilizza il metodo dei multipli degli utili.

Anche la performance borsistica è sempre stata molto buona con il titolo che ha sempre battuto sia il settore di riferimento che il mercato italiano. Solo negli ultimi 30 giorni il titolo azionario sta perdendo forza relativa. Potrebbero, quindi, crearsi le condizioni per un’ottima opportunità di acquisto.

Ottimo dividendo e sottovalutazione del 50 %: investire su questo titolo potrebbe essere un affare , ma su quali livelli?

Ratti (MIL:RAT ha chiuso la seduta del 14 luglio in ribasso dello 0,49% rispetto alla seduta precedente a quota 4,04€.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso sul time frame giornaliero è ribassista e le ultime tre sedute hanno non solo confermato, ma rafforzato, questo scenario. Le quotazioni, infatti, hanno rotto il forte supporto individuato dal I° obiettivo di prezzo in area 4,164€ e adesso sono dirette verso. l’obiettivo intermedio in area 3,764€. L’obiettivo principale, invece, si trova in area 3,119€ (II° obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 2,079€.

Un ottimo punto d’ingresso, quindi, potrebbe essere in prima approssimazione area 3,764€ purché si applichi lo stop nel caso di chiusure giornaliere inferiori al livello stesso. Ancora più affidabile sarebbe un acquisto in area 3,119€.

I rialzisti potrebbero riprendere forza solo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 4,164€.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la situazione è molto compromessa. La settimana scorsa, infatti, ha determinato la rottura dell’importantissimo supporto in area 4,159€ aprendo le porte a una discesa fino al II° obiettivo di prezzo in area 3,117€. Questo livello potrebbe essere una buona occasione di acqucisto. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 2,062€.

I rialzisti riprenderebbero forza nel caso di chiusure settimanali superiori a 4,159€.

