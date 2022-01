La cura del nostro corpo passa per l’interno dello stesso ma anche per l’esterno. Se è importante mantenersi in salute e preservare il proprio benessere, spesso lo è anche prendersene cura dal punto di vista estetico.

Innegabile che quest’ultimo punto ci faccia sentire meglio con noi stessi e di conseguenza con gli altri, fornendoci una ritrovata sicurezza.

Talvolta, determinati alimenti potrebbero essere alleati sia di salute che di bellezza, è il caso del cavolo.

Ottimo da cucinare il cavolo, ma anche per avere una pelle più bella e luminosa con questa maschera fai da te

Il cavolo solitamente si raccoglie nei periodi autunnali e invernali, sebbene sia facilmente reperibile durante tutto l’anno.

Benefici del cavolo

È un alimento ricco di benefici, perché fornirebbe difese antiossidanti, ma anche sostanze utili alle ossa. Allo stesso tempo, sarebbe una fonte di ferro, alleato dei globuli rossi, e di vitamine del gruppo B, impiegate nel corretto funzionamento del metabolismo.

È dunque un ottimo ingrediente da adoperare in cucina e anche alquanto versatile nelle preparazioni.

In effetti, può essere usato per preparare contorni, ma anche primi piatti come zuppe, vellutate, riso e pasta. Si presta bene anche per stuzzichini appetitosi, impiegato in ricette di frittelle o torte salate.

Si può insomma variare ottenendo piatti gustosi e salutari.

Tra le altre proprietà, il cavolo, conterrebbe vitamine A, C ed E, impiegate nel proteggere la pelle. Proprio in virtù di queste caratteristiche, si può utilizzare anche per realizzare un’economica maschera per il viso.

La maschera per il viso al cavolo

Tutte le donne sanno quanto sia importante mantenere in buono stato la propria pelle e come ciò incida sul nostro aspetto. In particolare, quella del viso.

Una pelle liscia e senza imperfezioni dona una freschezza diversa e ci ringiovanisce. Tutte a tale scopo utilizzano dei trattamenti a seconda che abbiano pelle grassa o secca.

Oltre alle apposite creme e lozioni da comprare, possiamo prendercene cura però anche con ingredienti casalinghi. Per mani e piedi morbidi utile, ad esempio, la purea di un ortaggio diffuso a partire dal periodo autunnale.

Ottimo da cucinare il cavolo, ma anche per avere una pelle più bella e luminosa con questa maschera fai da te

Ci serviranno:

qualche foglia di cavolo;

un paio di cucchiai di yogurt bianco.

Come prima cosa, laviamo le foglie del cavolo e asciughiamole. Poi tritiamole in modo grossolano. A quel punto provvederemo a frullarle, se sarà necessario ci aiuteremo nel farlo con qualche goccio di acqua bollita.

Ottenuto un composto cremoso, vi aggiungeremo lo yogurt. Mescoliamo per ottenere un composto omogeneo.

Prima di porlo sul viso, proviamolo su una piccola porzione di pelle per assicurarci che non possa irritarci in alcun modo.

Dopo di che, potremmo procedere a stendere il preparato sul nostro viso pulito e asciutto. Attenzione a non posizionarlo sugli occhi.

Lasciamo in posa per una decina di minuti, passati i quali risciacqueremo con abbondante acqua tiepida.

Ripetendo di tanto in tanto il trattamento, la nostra pelle ne gioverà nell’aspetto e dovrebbe risultare più morbida e compatta.

Lettura consigliata

Oltre che piantarlo ecco come usare il seme di avocado in cucina, come tisana e anche come rimedio di bellezza