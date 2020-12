Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli involtini sono sicuramente uno di quei piatti che richiamano subito le feste. Sono morbidi e succosi, con dentro un ripieno che ci fa sicuramente leccare i baffi.

Questi ottimi involtini all’antica, piatto unico particolare, racchiudono in loro i sapori di una volta e un gusto unico che sorprende sempre, ogni volta che ci sediamo a tavola.

Si può preparare gli involtini con largo anticipo e congelarli, magari in previsione di quel pranzo o quella cena particolare dove si vuole sicuramente fare bella figura coi propri ospiti.

Vediamo insieme come realizzare ottimi involtini all’antica.

Ingredienti

600 gr di coscia di manzo;

250 gr di riso;

3 o 4 peperoni di vari colori;

250 gr di funghi;

300 gr di pomodori pelati;

4 o 5 zucchine;

2 cipolle;

2 bicchieri di vino rosso;

1 cucchiaio di spezie tritate (salvia, timo e rosmarino);

16 fettine di prosciutto crudo;

olio e burro qb.

Ricavare circa 16 fettine dalla coscia di manzo e batterle col batticarne. Farle macerare nel vino rosso per una notte intera, in un luogo fresco. Tagliare quindi tutte le verdure a tocchetti e listarelle. In una teglia, versarvi olio e burro e far rosolare le cipolle; aggiungere quindi i funghi, i peperoni, i pomodori tritati, le zucchine e cuocere per circa 10 minuti al massimo.

Riprendere le fettine di carne marinate e spolverizzarle col trito di erbe. Mettere sopra ogni fettina una fettina di prosciutto.

Formare quindi degli involtini e metterli nella teglia con le varie verdure già cotte. Continuare la cottura per circa 40 minuti, mescolando spesso e bagnando il tutto con acqua se serve.

Mettere quindi il riso e bagnarlo col vino e aggiungere tanta acqua quanta ne necessita la cottura del riso. Portare tutto a bollore, mescolare bene e spostare la teglia in un forno già caldo a 180° in modalità statica.

Passati 20 minuti, togliere la teglia dal forno e servire il riso e la carne col loro contorno.

Gli involtini sono buoni anche freddi.