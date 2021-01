Gli hamburger sono quel piatto “sporco” e delizioso che tenta chiunque. Eppure, è un preparato molto carico di calorie e molto spesso non è considerato un cibo sano.

La versione che la Redazione di Proiezionidiborsa suggerisce in questo articolo è senza uova nell’impasto. Questi ottimi hamburger light senza uova permettono anche a chi è allergico o intollerante alle uova di consumare questo pasto rapido e godurioso. Facilissimi da preparare, sono l’ideale per una cena sul divano, magari mentre si guarda una serie tv o un bel film, anche animato se ci va.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo come preparare degli ottimi hamburger light senza uova.

Ingredienti

700 gr di macinato di manzo;

100 gr di formaggio tagliato a cubetti;

prezzemolo tritato;

erba cipollina qb;

60 gr di parmigiano;

latte qb;

6 cucchiai di pangrattato;

sale;

pepe;

8 olive nere snocciolate;

4 pomodorini;

20 pistacchi.

Ottimi hamburger light senza uova

Mettere tutti gli ingredienti in una ciotola molto capiente, lasciando da parte il latte. Mescolare bene amalgamando il tutto con l’aiuto delle mani o con una forchetta. Andrà bene anche una spatola di silicone. Aggiungere a questo punto il latte e ottenere un composto morbido e malleabile, lavorabile con le mani.

Se per caso il latte fosse troppo, si può aggiungere del pangrattato per “asciugare” bene il tutto.

Formare quindi delle palline con le mani, non dovranno essere più grandi di un mandarino di piccole dimensioni. Schiacciare quindi la pallina e darle una forma comunque “rotonda”. Accendere la piastra per hamburger e, una volta scaldata per bene, poggiarvi gli hamburger.

Far cuocere entrambi i lati per il tempo necessario, non ci vorranno più di dieci minuti se si vuole un hamburger al sangue.

Mettere gli hamburger su di un piatto da portata e, accanto, aggiungervi l’insalata di pomodorini, olive e pistacchi. I nostri hamburger light senza uova sono dunque pronti per essere serviti e mangiati. Si può anche tostare il panino da hamburger sulla piastra per recuperare i succhi della carne e rendere il pane più gustoso.