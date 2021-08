Sappiamo bene quanto una dieta sana sia essenziale per la nostra salute. Mangiare in modo equilibrato, consumare poco sale, pochi zuccheri e limitare i prodotti industriali è importante nel prevenire malattie croniche, diabete e cancro. Abbiamo visto i danni dei dolcificanti artificiali per chi ha il diabete oppure, al contrario, degli enormi benefici del consumo settimanale di questo alimento ricco di Omega 3.

In articoli precedenti abbiamo inoltre affrontato l’argomento su come assumere la vitamina D necessaria per prevenire un tumore pericoloso. Questi sono soltanto alcuni esempi di come, secondo la scienza, la nostra alimentazione sia determinante nel preservare il nostro benessere. Una dieta sana comprende una combinazione di cibi differenti, quali cereali, legumi, frutta e verdura.

Queste ultime due categorie, in particolare, sono importantissime fonti di vitamine, minerali, fibre alimentari, proteine ​​vegetali e antiossidanti. Le persone che seguono diete ricche di frutta e verdura hanno un rischio significativamente inferiore di obesità, malattie cardiache, ictus, diabete e alcuni tipi di cancro. Andando più nello specifico, vediamo oggi come, ottimi contro colesterolo e pressione sanguigna, questi ortaggi bianchi sono preziosi anche per la tiroide.

Il colore nei piatti è indice di equilibrio

Mangiare frutta e verdura è sempre una buona idea. Concentrarsi sul consumo di una varietà di colori nell’arco della giornata assicura l’assunzione di tutti i nutrienti necessari al nostro benessere. La variazione nella dieta, infatti, permette al corpo di beneficiare di una serie di vitamine, minerali e sostanze fitochimiche importantissime.

Secondo uno studio del 2020 (Wallace TC et al. 2020), infatti, data l’importanza di frutta e verdura (F&V) per la salute, raccomandano che F&V costituiscano metà del piatto ad ogni pasto. Dati i loro potenziali effetti positivi sulla nostra salute, si raccomanda inoltre di diversificare il più possibile.

Ci sono degli ortaggi, però, che per il loro colore neutro, vengono erroneamente sottovalutati nelle loro proprietà benefiche: gli ortaggi bianchi.

Ottimi contro colesterolo e pressione sanguigna questi ortaggi bianchi sono preziosi anche per la tiroide

Sono ortaggi bianchi i cavolfiori, le cipolle, l’aglio e il sedano, per esempio. Ma ancora, sono considerati tali anche la frutta secca, i fagioli cannellini e le patate. Il bianco rientra tra i colori da inserire nel piatto per una dieta equilibrata.

Il colore bianco è dato dalla quercetina. Essa, come riportato in un articolo della Fondazione Veronesi, è un antiossidante nemico dei tumori. Non solo. Gli ortaggi bianchi hanno anche gli isotiocianati, che aiutano a prevenire l’invecchiamento cellulare e l’allicina. Quest’ultima è un antibiotico naturale e una sostanza che aiuta a ridurre il colesterolo e a regolare la pressione sanguigna. Il selenio svolge un ruolo primario, fra l’altro, per la tiroide.

Gli ortaggi bianchi sono inoltre ricchi di zolfo, magnesio, potassio, calcio e fibre alimentari. I fagioli cannellini, inoltre, contengono proteine vegetali, carboidrati complessi e lipidi insaturi utili contro il colesterolo. Abbiamo anche visto, in precedenza, i benefici delle mandorle e come solo 15 grammi di questo alimento scartato nelle diete possano prevenire alcune gravi malattie. E così per tutti gli ortaggi di questa categoria.

Quindi, per concludere, per una sana alimentazione, dobbiamo colorare i nostri pianti e privilegiare tutti i colori, bianco compreso.