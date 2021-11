L’amore è tutta una questione di chimica, ma la capacità di sedurre è una vera abilità. L’astrologia descrive alcuni segni come più passionali e romantici di altri. E se fosse proprio questa tecnica astrologica ad aiutarci a capire come comportarci e quali atteggiamenti evitare? Ottime ricette di pesce o vestiti intriganti, cosa serve per conquistare questi segni ce lo dice lo zodiaco. La comparazione astrologica tra 2 segni è detta sinastria ed è davvero complessa. Tuttavia, questo non rende impossibile individuare caratteristiche e valori di ciascun segno, cosa lo attrae o lo fa scappare.

Per Toro e Ariete

Le persone nate Ariete sono intraprendenti e determinate. Amano la schiettezza e la decisione, quindi con loro meglio evitare giri di parole. Per conquistarle occorrerà vestire con abiti sprezzanti e colori accesi.

Per conquistare il segno del Toro servono buoni profumi e cene gustose, come queste. Odia l’impazienza e la mancanza di chiarezza. Bisognerà trasmettergli la garanzia di un futuro sicuro. Via libera a vestiti graziosi e alla bellezza ostentata.

Per Cancro e Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli amano essere stimolati mentalmente e adorano divertirsi. Bisognerà conquistarli con ambienti soffusi e cene a lume di candela. Meglio vestire con accessori intriganti, usare poco trucco e portare i capelli raccolti.

Con il Cancro serve puntare sulla sensualità e ammiccare con naturalezza. Per il look, abiti di questo tipo, colori pastello e rossetti rossi sono le armi vincenti. Per gli uomini pettorali in vista e pelle sempre curata.

I nati Leone, Vergine e Bilancia

Il Leone ama i complimenti ed essere interrogato. Bisognerà sempre ascoltarlo e richiedere i suoi saggi consigli. Per conquistarlo via libera a colori accesi e outfit solari, sempre portati con sicurezza e mistero.

A conquistare i nati Vergine sono l’educazione e la cura dei dettagli, ma anche verve e intelligenza. Dunque, meglio mostrare sempre un trucco perfetto e dettagli originali.

La Bilancia ama chi dimostra di saper pianificare, ed è bello ed elegante. Ama i complimenti e odia l’aggressività. Meglio vestire casual e puntare sul sorriso.

Lo Scorpione ama la tentazione e il mistero, ma anche chi gli resiste. Meglio non scoprirsi troppo e vestire con tonalità scure.

Per il Sagittario il dialogo è importantissimo. Via libera a outfit comodi e sportivi.

Il Capricorno apprezza concretezza e delicatezza e odia l’esuberanza. Meglio scoprire solo la schiena e mostrare sinuosità.

L’Acquario ama vivere alla giornata ed è aperto a tutto. Puntare sempre su accessori e dettagli esotici.

I Pesci amano la precisione e l’organizzazione, il sentimento e la vita. Meglio indossare look semplici ma originali.