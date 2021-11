L’Italia può vantare tante eccellenze, ad esempio nel campo culinario, sportivo, nell’ospitalità turistica, nel campo dell’artigianato ma anche in quello del design e della moda. L’indole artistica ha sempre contraddistinto gli italiani. Ricordiamo, tra migliaia, Dante e Leonardo. Negli ultimi anni molti giovani si sono avvicinati al mondo del fashion attraverso gli istituti di moda. Questo bellissimo e interessante settore offre svariate possibilità di lavoro, e non soltanto nel campo creativo.

Di recente la direttrice delle risorse umane del gruppo LVMH ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di reclutamento. Il gruppo francese Louis Vuitton Moet Hennessy SA comprende 75 aziende della moda, della pelletteria, dei profumi, gioielli, vino e altri. Il gruppo LVMH è quotato in Borsa e vanta nel mondo 5.000 negozi. Le unità che saranno assunte entro alcuni anni saranno 2.000. Ci sono tante opportunità sia in Italia che nel mondo, anche per chi è alla prima esperienza.

Ottime possibilità d’impiego presso il gruppo Louis Vuitton Moet Hennessy SA: in programma 2.000 assunzioni entro il 2024

In generale, le persone cercate da LVMH devono essere appassionate di moda e del mondo del lusso, brillanti e disposti anche a spostarsi all’estero. In particolare In Italia si cercano, anche come prima esperienza:

EMEA Retail Operations Internship, Supply Chain Analyst, Accounting Internship, Stage HR per Loro Piana.

Con esperienza di 2 anni:

IS Specialist Manufacturing Italia, Client Advisor per Louis Vuitton Malletier a Genova, Milano, Cortina, Palermo, Roma;

Visual Merchandising Specialist per Acqua di Parma.

Con 5 anni di esperienza:

Quality Textile Supplier per Loro Piana;

Shoes Industrial Controller per Christian Dior Couture;

Client Advisor e Sales Manager per Tiffany & Co.

Con almeno 10 anni di esperienza:

Buyer calzature per Louis Vuitton Malletier;

Finance & Administration Director per Berluti;

Senior Modelist-Bags per Fendi.

Queste sono solo alcune delle figure ricercate. Ci sono molte possibilità anche di essere assunti all’estero, ad esempio in Svizzera, in Germania, in Gran Bretagna, in Giappone e in America. Per visionare tutte le posizioni aperte e per candidarsi si può consultare il sito ufficiale LVMH, in cui si possono anche leggere delle interessanti testimonianze di chi lavora per il gruppo. Se si hanno i requisiti adatti, in primis la conoscenza delle lingue e passione per il settore, non si devono lasciar sfuggire queste ottime possibilità d’impiego presso il gruppo Louis Vuitton Moet Hennessy SA: in programma 2.000 assunzioni entro il 2024.