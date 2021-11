Note per il loro sapore terroso e dolciastro, le barbabietole sono un tipo di verdura molto versatile. Sono inoltre facili da preparare e abbinare per piatti ricchi e completi. Infatti, oltre a dare un tocco di colore al piatto, le barbabietole sono altamente nutrienti e ricche di vitamine e minerali.

Le barbabietole vantano un profilo nutrizionale eccezionale. Sono a basso contenuto di calorie (100 grammi di barbabietola cruda conterrebbero soltanto 19 calorie, di cui 23% proteine e 77% carboidrati), ma ricche di preziose vitamine e minerali. Conterrebbero infatti quasi tutte le vitamine e i minerali di cui il corpo ha bisogno, tra cui potassio, calcio, fosforo e vitamina. Le barbabietole quindi sarebbero un ricostituente e un remineralizzante naturale molto utile per ritrovare le energie in caso di malanni stagionali, come l’influenza.

Ottime per i malanni stagionali, ecco un’idea gustosissima per cucinare le barbabietole conservandone tutte le proprietà

Le barbabietole, quindi, sono a basso contenuto di grassi e calorie ma ricche di acqua. Contengono quantità moderate di proteine ​​e fibre e diverse proprietà nutrizionali che potrebbero renderle un’ottima aggiunta a una dieta equilibrata. Per sfruttare al meglio tutte le loro proprietà, sarebbe consigliabile evitare cotture prolungate. Vediamo allora un impiego della barbabietole in cucina che ne esalti le qualità.

Insalata di barbabietole arrostite con salsa di agrumi

Per preparare le barbabietole arrostite, non è necessario sbucciarle. La pelle, perfettamente commestibile, sembra proprio scomparire durante la cottura. È sufficiente strofinare bene le barbabietole prima di infornarle.

Ingredienti

Di seguito gli ingredienti per la nostra ricetta a base di barbabietole:

4 barbabietole medie;

succo di 4 arance fresche;

½ cucchiaino di zucchero;

1 cucchiaio di scalogno tritato;

2 cucchiai di aceto di vino bianco;

½ cucchiaino di pepe nero macinato al momento;

sale q.b.;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

100 gr di lattuga;

circa 100 gr di crescione;

100 gr di radicchio;

100 gr di formaggio di capra a pezzetti.

Preparazione

Preriscaldiamo il forno a 200°C. Disponiamo le barbabietole su una teglia lasciando la radice e un paio di centimetri del gambo e inforniamo per 1 ora o finché non sono tenere. Lasciamole raffreddare e tagliamo le barbabietole a spicchi spessi.

Intanto portiamo a bollore in un pentolino il succo di arancia e lo zucchero e cuociamo 10 minuti. Versiamo in una ciotola e lasciamo raffreddare. Aggiungiamo al succo di arancia ottenuto lo scalogno, l’aceto, il sale e il pepe, e mescoliamo con una frusta aggiungendo gradualmente l’olio. Uniamo la lattuga, il crescione e il radicchio tagliati a piacimento. Infime aggiungiamo al tutto le barbabietole e il formaggio. Mescoliamo bene e serviamo.

Ottime per i malanni stagionali, ecco allora un’idea gustosissima per cucinare le barbabietole conservandone tutte le proprietà. Un ultimo prezioso consiglio. Scegliamo barbabietole che risultino al tatto pesanti in proporzione alle loro dimensioni, possibilmente con cime verdi fresche ancora attaccate e non appassite. E non buttiamo le foglie, ma consumiamole come fossero spinaci adottando i metodi di cottura che più preferiamo.