Ottime notizie perché Ferrovie dello Stato assumerà tantissimi candidati con diploma per 23 profili entro marzo

Manca pochissimo tempo per accedere alle nuove opportunità lavorative rese disponibili da Ferrovie dello Stato. Il Gruppo è alla ricerca di 23 diversi profili da inserire nelle sedi sparse in tutta Italia. Gli annunci di lavoro sono rivolti perlopiù a neolaureati in ambiti specifici, diplomati e professionisti con anni ed anni di esperienza.

Per candidarsi basta semplicemente inviare domanda attraverso la piattaforma del Gruppo. Nel caso in cui i profili disponibili non fossero compatibili con le nostre qualifiche o non rientrassero nei nostri interessi, potremo comunque effettuare candidatura spontanea. Anche in questo caso, il modulo da compilare è presente sulla piattaforma dedicata alle carriere, sotto l’opzione Carica il CV.

Le posizioni aperte

Ottime notizie perché Ferrovie dello Stato assumerà tantissimi diplomati e laureati già a partire da marzo ed è possibile scegliere tra una sfilza di posizioni aperte. Parte di queste le abbiamo già presentate, rivolte principalmente a neolaureati, ma anche a diplomati e futuri dirigenti. In questo articolo analizzeremo alcuni fra i più recenti annunci di lavoro, pubblicati a partire dal 21 febbraio 2022.

Per candidati diplomati con almeno due anni di esperienza, è disponibile il profilo Assistente Lavori Opere Tecnologiche. La società del Gruppo alla ricerca di personale in questo ruolo è Italferr per le sedi in Sardegna. Fra le mansioni previste rientrano il controllo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore e la predisposizione della documentazione e della contabilità mensile. Si ricercano persone diplomate o laureate in ambiti quali Ingegneria dell’Informazione, Industriale, Civile e Ambientale. Le stesse devono avere conoscenze base dei sistemi ferroviari, dal punto di vista ingegneristico, la conoscenza del pacchetto Office e della lingua inglese.

Non serve esperienza pregressa, basta il diploma per questi altri ruoli

Trenitalia ricerca Capitreno e Custom Advisors da inserire nelle sedi in Lombardia. L’annuncio prevede un contratto di apprendistato professionalizzante finalizzato all’assunzione. Per avere buone possibilità di essere assunti è necessario, innanzitutto, soddisfare i requisiti richiesti. Questi sono un’età fra i 18 e i 29 anni, il diploma di scuola superiore quinquennale, la conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2. Infine, il candidato deve risiedere nella Regione Lombardia.

Ottime notizie perché Ferrovie dello Stato assumerà tantissimi candidati con diploma per 23 profili entro marzo

Accedere alla lista completa degli annunci di lavoro disponibili è davvero semplice. Ci basterà andare sulla pagina di Ferrovie dello Stato che riguarda le carriere. Cliccando sul profilo di interesse ne potremo conoscere tutte le info. Inoltre, a fine pagina troveremo il tasto Candidati, tramite il quale inviare candidatura.

Lettura consigliata

Una sola prova scritta a risposta multipla e 12 posti per questo concorso RAI in diverse città d’Italia