Ottime notizie per rateizzare le bollette e diminuire le spese, perché oltre alla legge è in arrivo l’accordo per questi consumatori

La novità viene direttamente dall’ENI Gas e Luce e dalle associazioni impegnate nella riduzione dei consumi come Federconsumatori. E si va ad aggiungere al testo di legge realizzato dal Governo nella Manovra di Bilancio. Si tratterà di una possibilità aggiuntiva per gli utenti. E per certi versi, ancora più vantaggiosa. Infatti i recenti aumenti per elettricità, gas e benzina, potrebbero ridurre di molto il bilancio familiare. L’inverno freddo, le giornate corte e poco luminose causano un maggiore utilizzo di riscaldamento e illuminazione. Ma il prezzo delle materie prime sale ed il bilancio potrebbe essere in difficoltà.

Il primo aiuto da tenere in considerazione è contenuto nella legge. Vediamo qual è la norma di riferimento ed in cosa l’accordo di ENI con i consumatori potrebbe fornire loro un ulteriore aiuto. Infatti ci sono ottime notizie per rateizzare le bollette e poter così diminuire le spese in questo avvio di 2022.

La Legge di Bilancio

L’articolo 1, comma 509 della Legge di Bilancio (Legge 234/2021) prevede il caso di inadempimento delle fatture della prima parte del 2022. In particolare, il periodo di riferimento è quello compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile. Sostanzialmente, in caso di inadempimento da parte dell’utente, i fornitori di servizi sono tenuti a fornire la possibilità di una rateizzazione senza l’applicazione di interessi. Sarebbe l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) ad anticipare fino ad 1 miliardo di euro alle società fornitrici per ammortizzare il rientro degli importi così rateizzati.

Alla previsione di Governo si accompagna poi la delibera ARERA (n.636/2021) che disciplina le modalità di pagamento. In particolare, si evidenzia l’applicazione universale della previsione. Ad averne diritto sono tutti i clienti finali che facciano parte del mercato libero, sia in pagamenti relativi al settore elettrico che del gas naturale. Prevede però che la rateizzazione, secondo l’articolo 1.3, sia effettuata con una prima rata contenente il 50% dell’importo dovuto. Di fatto, dunque, solo una parte della tassa viene rateizzata. Cioè a dire, il rimanente 50% dell’importo. Resta comunque aperta la facoltà per i singoli fornitori di accordare condizioni più favorevoli. E proprio su quest’ultimo principio si inserisce l’iniziativa di ENI Gas e Luce con le associazioni di consumatori.

Ottime notizie per rateizzare le bollette e diminuire le spese, perché oltre alla legge è in arrivo l’accordo per questi consumatori

Di fatto, in base al nuovo accordo i cittadini potrebbero accordare la rateizzazione della bolletta prima di divenire inadempienti nei confronti del fornitore. Inoltre, si eviterebbe la necessità di pagare il 50% dell’importo subito. La rateizzazione sarà suddivisibile per interno in varie mensilità. Secondo l’importo riportato in fattura, questo sarebbe suddivisibile in uno spettro che va dalle 10 alle 18 mensilità. Potranno poi essere attivati anche ulteriori accordi personalizzati di rimodulazione delle spese, in base ad esigenze specifiche (come una rateizzazione più breve, ad esempio).

Tali accordi intercorreranno tra fornitori e associazioni di consumatori. Massima attenzione dunque a sconti, detrazioni sui servizi e sui consumi e possibili rateizzazioni.