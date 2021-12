I fan di Brit Rock saranno entusiasti per le novità che stanno emergendo negli ultimi giorni. E questo vale tanto per chi aveva già i biglietti per il concerto di Liam Gallagher, che per quanti non lo avevano ancora preso. Infatti, nuovi biglietti sono in vendita nel circuito autorizzato. Il grande evento avverrà infatti presso il Lucca Summer Festival nella data del 6 luglio. Il grande concerto di Liam Gallagher è stato finalmente riprogrammato e si svolgerà presso Piazza Napoleone. Il biglietto per gli acquirenti delle date del 2020 e del 2021 sarà utilizzabile. Ma non finisce qua per gli appassionati dell’ex frontman degli Oasis. Vediamo in cosa consiste la sorpresa. Ottime notizie per i fan di Brit Rock e Gallagher perché il regalo nei biglietti del concerto è stratosferico.

Il gruppo dei Leicester sta per tornare

Sembra incredibile ma in omaggio, come premio per l’attesa, il concerto si arricchisce di un gruppo amatissimo. Si tratta dei Kasabian, che si esibiranno così in una notte magica dalle forti vibrazioni musicali. Due concerti in un’unica serata, dunque. E, come se non bastasse, nuovi biglietti sono disponibili per quella che sembra a tutti gli effetti una data evento. In particolare sono in vendita sul circuito TicketOne e si aggirano momentaneamente tra i 43 euro del posto in piedi e i 100 euro della tribuna numerata. Hanno reso disponibili i biglietti al grande pubblico in data 23 dicembre. Dunque c’è da affrettarsi per poterseli accaparrare.

La band inglese di Leicester capitanata da Sergio Pizzorno ha venduto più di 5 milioni e mezzo di album in tutto il Mondo. Il regalo sarebbe un modo per ripagare i fan dell’attesa che si è prolungata in alcuni casi per circa due anni.

I concerti stanno così rispondendo alle richieste dei fan. Il brutto stop infatti ha lasciato milioni di appassionati bloccati. Come se non bastasse, le professionalità che lavorano nel settore sono state fortemente colpite dal blocco dei concerti. In alcuni casi, come in questo, ai fan è giunto un bel regalo. In altre situazioni, invece, non hanno rimborsato i biglietti già venduti. Sono state però, talvolta, proposte delle condizioni personalizzare favorevoli per l’acquisto del nuovo biglietto. È ciò che è successo, ad esempio, alla celebre band che tornerà a suonare a Milano in data unica nel prossimo giugno, per i quali è già partita la caccia al biglietto.