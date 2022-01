Ottime notizie dal meteo per sciare perché la neve sta tornando in queste Regioni e non solo al Nord

Il periodo tra gennaio e febbraio riserva sempre qualche sorpresa climatica. Sarà per questo che in molte Regioni d’Italia ci sono detti riguardanti il clima del periodo della Candelora. In effetti ci troviamo in un periodo in cui alcuni sprazzi di luce fanno presagire qualche preambolo primaverile. Ma l’inverno ancora non sembra voler cedere il passo. Così la saggezza popolare dettava delle regole basate sull’osservazione del clima. Una di queste recitava che se “per la Candelora c’è il sole e la Bora, siamo fuori dall’inverno; se invece piove o c’è il vento, dura ancora l’inverno”.

Oggi però i dati meteorologici lasciano immaginare con probabilità maggiore l’avvenimento di alcuni fenomeni climatici. In particolare, sembrerebbero esserci ottime notizie dal meteo per sciare visto che sono in arrivo delle perturbazioni a carattere nevoso. Vediamo dunque dove sarebbe più probabile vedere i fiocchi imbiancare le piste. La neve fresca d’altronde è un ingrediente importante per ottenere la neve farinosa così amata dagli sciatori.

Le prime interessate saranno alcune regioni del Nord

I due fenomeni climatici sono diversi ma avvengono l’uno a poche ore dall’altro. In primo luogo, le temperature fredde provenienti dal Centro Europa potrebbero irrompere nel settore Alpino nord occidentale. Ciò significa che già dalla giornata di lunedì i fiocchi potrebbero interessare le località sciistiche della Liguria, del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Lombardia. Arriveranno così ad interessare anche i comprensori della Valtellina. In generale, in queste Regioni era attesa un po’ di neve per rinforzare le poche precipitazioni che finora si erano sviluppate.

Ma le buone notizie non riguardano solo il Nord. Infatti, tra la notte di lunedì e la giornata di martedì 1° febbraio sarebbe in arrivo una ondata di freddo e di maltempo sulle Regioni centro meridionali. Questo significa che le prime Regioni ad essere toccate sarebbero la sezione meridionale dell’Abruzzo e il Molise. La neve potrebbe toccare anche altitudini sui 400 metri ed i comprensori di Aremogna e di Passo Lanciano-Majelletta. In queste zone la neve era già caduta nelle settimane e mesi precedenti. Ma le temperature in rialzo degli ultimi giorni stavano condizionando la compattezza e qualità della neve nelle piste. Ma non finirà qui, perché la traiettoria della perturbazione proseguirà ancora più a Sud.

Ottime notizie dal meteo per sciare perché la neve sta tornando in queste Regioni e non solo al Nord

La neve scenderà così su Calabria e località campane, per toccare infine la Sicilia. Qui, sul versante dell’Etna potrebbero giungere i fiocchi di neve anche a quote inferiori ai 1.000 metri. Incredibile a dirsi, ma saranno dunque toccate le 3 località che recentemente avevamo indicato come ideali per sciare guardando il mare.

Dunque meglio prepararsi e sciolinare gli sci per godersi una bella giornata di sport all’aria aperta.