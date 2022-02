Un rialzo settimanale di questa entità, oltre il 3%, non si vedeva da maggio 2021. Possiamo, quindi, dire che quella appena conclusasi è stata un’ottima settimana per l’oro che potrebbe presto accelerare al rialzo e raggiungere quota 2.000 dollari.

Questo in estrema sintesi quanto accaduto alle quotazioni del metallo prezioso, i dettagli sui livelli da monitorare saranno discussi nella prossima sezione.

Come già discusso nelle precedenti settimane, una forte spinta al rialzo dell’oro è arrivato sia dalle tensioni tra Ucraina e Russia, sia dall’inflazione ancora in salita. È quest’ultimo aspetto, però, che secondo gli esperti è quello che maggiormente influenzerà l’andamento dell’oro nelle prossime settimane. L’opinione generale è che anche nel caso di una soluzione, attualmente molto lontana, della crisi russo-ucraina l’inflazione continuerà a spingere al rialzo il prezzo dell’oro.

Ottima settimana per l’oro che potrebbe presto accelerare al rialzo e raggiungere quota 2.000 dollari: le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta del 18 febbraio in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente a quota 1.842,1 dollari. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo del 3,13%.

Time frame giornaliero

Settimana scorsa ci eravamo lasciati con le quotazioni dell’oro che si erano fermate proprio sulla resistenza in area 1.851,7 dollari. Con la seduta di lunedì che ha visto la rottura del livello indicato, le quotazioni sono scattate al rialzo e adesso non hanno più ostacoli lungo il percorso che porta al II obiettivo di prezzo in area 1.924,6 dollari. La rottura di questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 2.000 dollari, massima estensione del rialzo in corso.

Ovviamente, una chiusura settimanale inferiore a 1.851,7 dollari aprirebbe le porte a un’inversione ribassista che potrebbe portare le quotazioni nuovamente in area 1.800 dollari.

Time frame settimanale

Come detto all’inizio, le quotazioni dell’oro non vivevano una settimana così da maggio 2021. Adesso, però, si trovano di fronte un ostacolo molto forte in area 1.911,4 dollari (I obiettivo di prezzo). Questo livello, infatti, già in passato ha fermato l’ascesa delle quotazioni. Qualora la storia si dovesse ripetere il prezzo dell’oro potrebbe ritornare in area 1.760 dollari.

In caso di continuazione al rialzo, invece, il II obiettivo di prezzo si trova in area 2.070 dollari e il III obiettivo di prezzo in area 2.228,2 dollari.