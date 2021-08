Dopo 2 settimane di contrattazioni ritroviamo il cambio euro dollaro esattamente sugli stessi livelli. Dalla chiusura del 13 agosto, infatti, l’euro si è apprezzato dello 0,01%. Dopo la debacle di settimana scorsa, quindi, possiamo dire che c’è stata un’ottima reazione dell’euro che potrebbe tornare in area 1,2 nei confronti del dollaro.

Questa reazione dell’euro è una conseguenza di Jackson Hole. Questo evento, infatti, ha acuito il contrasto tra una Federal Reserve che ha annunciato la fine degli stimoli e una Banca Centrale Europea che si mostra pessimista. Per l’euro, questo significa che il suo status di valuta di riferimento ha avuto una spinta.

Che l’euro stia tornando in grande spolvero si evince anche dal grafico seguente, dove è mostrata la differenza tra il tasso overnight pagato per il dollaro meno quello pagato per l’euro. Notiamo, infatti, che quello valore si sta portando sui minimi dell’anno quando il cambio euro dollaro si trovava oltre area 1,2.

Ottima reazione dell’euro che potrebbe tornare in area 1,2 nei confronti del dollaro: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 27 agosto la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1796 in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con un rialzo dello 0,83%.

Time frame giornaliero

Se la settimana precedente avevamo avuto 4 sedute su cinque al ribasso, questa settimana ne abbiamo avute 4 su 5 al rialzo.

Come si vede dal grafico la proiezione rialzista ha raggiunto e superato il suo I obiettivo di prezzo in area 1,1763 euro e adesso punta verso il II obiettivo di prezzo in area 1,1862. La massima estensione rialzista si trova in area 1,1961 dove si trova il III obiettivo di prezzo.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,1763 metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista e dopo avere quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 1,1618 ha avuto la reazione di cui abbiamo parlato in precedenza. Come già successo in passato questo livello potrebbe favorire la ripartenza dell’euro verso area 1,2. In caso contrario il cambio euro dollaro si dirigerebbe verso il II obiettivo di prezzo in area 1,0972. La massima estensione ribassista, invece, passa per area 1,0328.

Monitorare, quindi, con attenzione area 1,1618 in chiusura di settimana.