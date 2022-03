Sebbene in forte recupero dai minimi, il listino milanese ha chiuso in ribasso l’ultima seduta del mese di febbraio. In questo contesto negativo spicca l’ottima performance di Tamburi Investment Partners che chiude al rialzo una seduta debole a Piazza Affari che ha chiuso al rialzo la seduta di contrattazioni.

La valutazione di Tamburi Investment Partners

Da questo punto di vista la situazione del titolo non è molto confortante. Qualunque sia la metrica utilizzata, infatti, le azioni risultano essere sopravvalutate.

Le notizie positive arrivano dal fatto che i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, infatti, è particolarmente redditizia. Inoltre, negli ultimi 4 mesi, la società ha goduto di forti correzioni degli utili che sono stati recentemente rivisti al rialzo in proporzioni significative.

La società, poi, ha una situazione finanziaria debole con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso. Inoltre, il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 42%,

Sebbene non direttamente collegata alla valutazione del titolo, vogliamo riportare una notizia che alcuni investitori potrebbero trovare utile. Dopo che il 25 novembre, Cesare d’Amico (vice presidente della società) ha venduto circa 1 milione di azioni sul mercato a circa 9,57 euro per azione. Contestualmente, la società D’Amico Int. Shipping ha acquistato, allo stesso prezzo, 2 milioni di azioni. Questa è stata la più grande operazione da parte di un insider negli ultimi 6 mesi.

Ottima performance di Tamburi Investment Partners che chiude al rialzo una seduta debole a Piazza Affari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Tamburi Investment Partners (MIL:TIP) ha chiuso la seduta del 28 febbraio a 8,67 euro in rialzo dell’1,05% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Nonostante l’ottima performance giornaliera l’impostazione settimanale rimane ribassista. Come si vede dal grafico, infatti, solo una chiusura settimanale superiore a 8,95 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe invertire al rialzo la tendenza in corso. In questo caso il titolo potrebbe spingersi oltre quota 11 euro andando ad aggiornare i massimi storici.

Al ribasso, invece, gli obiettivi sono quelli indicati in figura.