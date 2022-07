D’estate uno dei crucci di tante persone è cosa fare da mangiare. Con il caldo, l’appetito cala e le persone a tavola sembrano sempre insoddisfatte delle nostre scelte culinarie. Che verrebbe voglia di mandarli tutti al ristorante, così da non stressarci con le loro lamentele. Invece, ogni giorno, ci sforziamo di abbinare la poca voglia di mangiare servendo, comunque, qualcosa di sfizioso che possa piacere loro. Soprattutto, se si hanno dei figli che si riempiono di schifezze durante il giorno e non mangiano a tavola.

Questa versione è perfetta anche per stare leggeri e permette di mangiare verdura, che fa sempre bene

Una delle soluzioni più gettonate di questa stagione è la classica insalata di riso o di pasta. Che prepariamo, di solito, in dosi industriali, visto che si mangia fredda, confidando che i nostri commensali non si stufino alla terza volta nel piatto. Ecco, allora, che cerchiamo di variarla, però, gira e rigira, sempre di insalata di riso si tratta. Insomma, occorre trovare qualche alternativa valida per non vedere quei volti schifati che accolgono i nostri piatti.

Allora, al posto della classica versione col riso, è ottima per la dieta questa gustosa economica insalata di pesce estiva con verdure e frutta esotica, facile da preparare. Anche perché in estate siamo alle prese con il peso da far diminuire, che ci porta ad andare a correre per cercare di dimagrire. E, quindi, ben venga un piatto che possiamo introdurre nella nostra dieta estiva e, nel quale, inserire anche le verdure di stagione. Un modo per invitare anche i nostri ragazzi a consumarle.

La realizzazione è molto semplice. Prendiamo del salmone in busta, magari in offerta per risparmiare. Poi prendiamo un mango o un avocado per rendere il piatto esotico. Prendiamo quindi dell’insalata gentile e uniamo i tre ingredienti aggiungendo sesamo. Esistono delle alternative. Se vogliamo un piatto più ricco, prendiamo polpo, calamari e gamberi. Puliamoli bene, togliendo l’intestino dai gamberi, sgusciandoli. I calamari vanno tagliati a fettine sottili. Cuociamo il polpo con del sedano e delle carote, lasciandolo andare a fuoco lento per 25 minuti. Togliamolo e, nella stessa acqua, cuociamo prima per 10 minuti i calamari e poi per 2 minuti i gamberi. Una volta raffreddati, mettiamo in una ciotola condendo a nostro piacere con olio e sale o con salsa di soia. Aggiungiamo del melone dolce a pezzetti.

Se amiamo il pesce crudo, invece, prendiamo un pezzo di tonno fresco e tagliamolo a cubetti. Prendiamo avocado e mango e facciamoli a pezzetti. Uniamoli con insalata di stagione, rucola e semi di sesamo. Condiamo con salsa di soia. Economica, nutriente, ma non calorica.

