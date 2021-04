Ebbene sì, si tratta proprio del bonus vacanze varato nel 2020 per rilanciare turismo e viaggi bloccati dal Covid. Per le famiglie e per gli operatori del settore c’è un’ottima notizia per il bonus vacanze 2020 che non è ancora scaduto. Non è scaduto e quindi lo si può usare nel corso dell’estate 2021. Molti ricorderanno la pubblicità che era stata fatta al bonus vacanze lanciato con il Decreto Rilancio del maggio 2020.

La sua durata è stata prolungata con il Decreto Milleproroghe e quindi il bonus rimane valido fino al 31 dicembre 2021.

In cosa consiste materialmente il bonus

Si tratta di un buono del valore di euro 500 che può essere speso in alberghi, bed & breakfast e campeggi. Le famiglie con ISEE inferiore ad euro 40 mila potranno detrarre questa somma dalla dichiarazione dei redditi. Oppure se anticipare il costo della vacanza è troppo oneroso possono usare fino allo 80% di quella somma per pagare direttamente l’albergo.

Chi può usufruire del bonus fino a tutto dicembre 2021

L’ottima notizia per il bonus vacanze 2020 che non è ancora scaduto riguarda le famiglie che ne avevano già fatto richiesta l’anno scorso. Infatti, non si tratta di un nuovo bonus, ma solo della proroga della validità della precedente facilitazione.

Le famiglie che hanno già chiesto il bonus devono fare attenzione alla scadenza dello ISEE. Infatti, questo documento vale dal momento della redazione sino al 31 dicembre dell’anno successivo. Se è già scaduto occorre presentare la cosiddetta Dichiarazione Sostitutiva Unica informandosi anche presso i CAF.

Il bonus si chiede con la app IO

La novità del cashback ci ha abituati al meccanismo dello SPID e dell’identità digitale in genere. Il bonus vacanze può oggi essere usato anche mediante la app IO, già scaricata per il cashback. È possibile accedere alla richiesta anche mediante la carta di identità elettronica. Una volta entrati nell’app IO bisogna inserire le proprie credenziali SPID e poi anche i dati relativi allo ISEE. Le istruzioni sono contenute in questo link.